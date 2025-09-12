Novi napadač Njukasla Joan Visa preživio dramu koja je ostavila ogroman trag i na njegovo zdravlje i na čitavu porodicu.

Izvor: Izzy Poles/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi napadač Njukasla Joan Visa (29 godina, 176 centimetara) priključio se ekipi Njukasla nakon septembarskog transfera iz Brentforda za 57,7 miliona eura. Najvažniji dani njegove karijere biće zaokruženi narednog četvrtka, kada bude igrao protiv Barselone u Ligi šampiona.

Njegov život će tako u četiri godine dobiti puni zaokret, jer nije bio davno jul 2021, kada je ležao u bolnici od posledica opekotina zadobijenih kisjelinom. Nju mu je na lice bacila žena koja je u Francuskoj upala u njegovu porodičnu kuću sa namjerom da mu otme dijete. Za to je osuđena na 18 godina zatvora.

U to vrijeme igrao je za Lorijen, u kojem se probijao i krčio sebi put nakon što je 2019. igrao u drugoj ligi Francuze za Šambli, pred oko 3.000 gledalaca. Nakon napada morao je hitno u bolnicu, pa na operaciju oka, dok su traume njegove porodice ostale mnogo duže prisutne od fizičkih povreda.

Žena koja ga je napadala je došla kod njega kući sa molbom za autogram. Otvorio je vrata i u sledećem trenutku je osjetio da je polila neku tečnost po njegovom licu.

"Hitna pomoć me odmah poslala pod tuš"

"Otvorio sam vrata i nešto je bilo prosuto po mom licu. Vrištao sam i nisam mogao da dišem. Moja supruga je pozvala Hitnu pomoć i rekli su mi da odem pod tuš i da isperem oči. U bolnici su mi rekli da su mi oči spržene. Neko je morao da dođe da ih ispira svakog sata. Bio je to košmar", kazao je fudbaler rođen u Francuskoj, koji igra za reprezentaciju Kongoa.

"Od tada padam u paniku svaki put kada čujem buku. Jedino što me čini mirnim je saznanje da su mi djeca bezbjedna. Oba oka su mi operisana i doktor mi je rekao da ću morati da koristim kapi za oči do kraja života. Bilo je potrebno šest mjeseci da prođe dok mi se vrati vid. Da mi nje odmah pružena pomoć, posledice bi bile mnogo teže", rekao je Visa na sudu.

"Više ne spavam sam"

Naravno da to nisu jedine posledice napada.

"Od tada sam postao povučen. Više ne mogu da podnesem da budem okružen ljudima koje ne poznajem. Više ne iskazujem toliko ljubavi kao prije. Kada šetam, instinktivno gledam iza sebe. Noću više ne mogu da spavam ako ležim sam. Djeca me često pitaju šta mi se dogodilo sa licem, ali još su premlada da bih im rekao šta se dogodilo. Bilo mi je ponuđeno da odem na plastičnu operaciju, ali sve ovo je dio moje lične istorije. Moja supruga i ja morali smo da idemo kod psihologa, a ona je patila od depresije. Nikada ne znate šta sudbina čuva za vas".

Na silu otišao iz Brentforda

Zbog tog napada bio je odložen njegov transfer u Brentford, u kojem je ipak zaigrao i postao sjajan premijerligaški napadač, sa 49 postignutih golova uz 13 asistencija u 149 nastupa za klub.

Ipak, Visa i Brentford nisu imali lijep rastanak, jer je praktično "izgurao" svoj transfer u Njukasl na sličan način na koji je Šveđanin Aleksander Isak ovog ljeta otišao iz Njukasla u Liverpul. Prethodnih nedelja tražio je od kluba da održi riječ i da mu ne staje na putu u velikom transferu, a taj apel je zaoštrio obrisavši na društvenim mrežama sve veze sa Brentfordom.

Bio je uporan i izborio se - zato će od ovog vikenda zaigrati kao napadač Njukasla, sposoban da igra i kao centarfor, krilni napadač i "desetka", ofanzivni vezista.