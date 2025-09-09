Reprezentacija Engleske gostuje u Beogradu izabranicima Dragana Stojkovića Piksija, ali njihovi mediji strahuju od neprijateljske atmosfere na popularnoj Marakani.

Izvor: MN Press

Reprezentacija Srbije ugostiće nacionalni tim Engleske sa kojim će se sastati u utorak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Međutim, mediji gostujuće zemlje vjeruju da bi srpski navijači mogli da izazovu remećenje utakmice, zbog toga su iskoristili priliku da reči kapitena Harija Kejna okrenu u svoju korist i najave da će njihova reprezentacija napustiti teren u slučaju da dođe do rasističkih povika.

Na konferenciji za medije kapiten engleske i njen najbolji fudbaler rekao je šta očekuje i podvukao da njegov tim mora da bude spreman da sve. "Igrao sam ovdje sa Sparsima prije nekoliko godina. Biće teška, neprijateljska atmosfera za igranje. Moramo da budemo spremni, imali smo ovakve utakmice. Biće to veliki korak u pravom smjeru. Znamo da nam pobjeda to donosi. Moramo da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo".

Jasno je istakao Kejn svoje viđenje situacije, ali britanski "Miror" donio je svoje viđenje njegove izjave. Zato su navili kako kapiten Engleske insistira da njegov tim napusti teren ako bude meta rasističkih izjava od strane srpskih navijača.

Izvor: Printscreen/Mirror

Naravno, Engleska će imati priliku da na ovom meču ima i svoje navijače. Fudbalski savez Srbije odredio je kontingent od 2.500 ulaznica za navijače gostujućeg tabora. "Orlovi" će naravno imati daleko veću prednost kad su u pitanju navijači, čitav kapacitet stadiona "Rajko Mitić" rasprodat je.

Istakao je i selektor Engleske Tomas Tuhel da zna kakvom rivalu gostuje, pa je prije meča rekao: "Vidjećemo šta će biti. I kako će se odvijati. Spremni smo za sve, spremni smo za najbolju verziju Srbije. Sada smo u jednoj veoma sportskoj i veoma emotivnoj zemlji. Srbija ima mnogo talenata u svim vrstama sportova, u svim generacijama. Imaju kvalitet i sa time ćemo se suočiti, ali i sa emocijama. Okolnosti, prilike i sve moramo da radimo u našu korist", rekao je Tuhel.

S druge strane selektor Dragan Stojković Piksi vjeruje u svoj tim. "Mi ćemo pripremiti utakmicu, vidjećemo da li će biti dovoljno. Ne plašim se, briga me ko je protivnik. Imamo mi svoje adute, daćemo sve od sebe. Da biste bili dobar tim morate da pokažete zrelost, disciplinu, da igrate u dva pravca. To je timska slika. Priprema je potpuno normalna. U Rigi sam imao utisak da je utakmica bez adrenalina, a ovde je sasvim drugo. Spremate se za pravu utakmicu, ali mirno i spokojno", rekao je Dragan Stojković.