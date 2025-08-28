U Nikoziji su prošli na penale nakon pobjede od 1:0 kojom su anulirali minus iz prve utakmice (2:1).

Izvor: OMONOIA FC

Stevan Jovetić i Novica Eraković su osigurali plasman u ligaški dio Lige konferencije.

Naši reprezentativci su to uradili u dresu Omonije nakon što su u plej-ofu bili bolji od austrijskog Volfsbergera.

I to su uradili tako što su cijelo drugo poluvrijeme i produžetke odigrali sa igračem manje zbog isključena Marića.

Semedo je postigao jedini gol u revanšu, a u penal-ruletu se upisao i Eraković koji je na terenu bio od 99. minuta.

Jovetić je izašao iz igre sedam minuta kasnije…

Slavi i Andrija Radulović nakon što je njegov Rapid savladao Đer 2:0 u Beču (prvi meč je izgubio 2:1), a prošla je u jermenska Noa, tim koji je eliminisao Budućnost još u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Bolja je bila od ljubljanske Olimpije.