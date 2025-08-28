Dio elite će biti i trojica crnogorskih reprezentativaca – Nikola Krstović i Marko Janković sa Atalantom odnosno Karabagom te Vasilije Adžić (Juventus).

Izvor: Profimedia

Obavljen je žrijeb za ligaški dio Lige šampiona.

Italijanski tim će se sastati sa Čelsijem, Klub Brižom, Slavijom iz Praga, Atletik Bilbaom (koje dočekuje u Bergamu), te aktuelnim prvakom Evrope Pari Sen Žermenom, Ajntrahtom, Marsejom i belgijskim Unionom s kojima se sastaje u gostima.

Rivali Jankovićevog Karabaga su: Čelsi, Liverpul, Ajntraht, Benfika, Ajaks, Napoli, Kopenhagen i Atletik Bilbao.

Liverpul će, na primjer, dočekati Real i Atletiko, dok ide na megdan Interu, a “kraljevski klub” čekaju i dueli sa Mančester sitijem, Juventusom, Benfikom, Marsejom, Olimpijakosom, Monakom i Kairatom.

Vasilija Adžića, pod uslovom da ostane u Juveu, čekaju mečevi protiv Borusije Dortmund, Realom, Benfikom, Viljarealom, Sportingom, Bode Glimtom, Pafosom i Monakom.

Već imamo nekoliko fantastičnih parova i velikih derbija, poput Barselona – Pari Sen Žermen, Liverpul – Real Madrid, Čelsi – Barselona, Real Madrid – Juventus...