Trofej Podgorice ima novog vlasnika ekipa Cd shop Mozart je u spektakularnom ambijentu, pred preko 2.000 gledalaca, na Stadionu malih sportova savladala Pljevlja 04 Dc light systems nakon boljeg izvođenja penala 0:0 (3:2 nakon penala).

Izvor: Sekretarijat za sport

Tim čije ime je proslavljeno u SR Jugoslaviji, odigrao je perfektan turnir, nošen dominantno iskustvom, ali i velikim majstorima, apsolutno zasluženo se našao na samom vrhu popularnog Podgoričkog mundijala…

A to kakvom su meču, odnosno dramatičnom završetku, svjedočlile pune tribiine kultnog podgoričkog stadiona, prepričavaće generacije.

Nakon 40 minuta velike borbe, nekoliko šansi koje su propustili i jedni i drugi – utisak je mnogo više plavi – pristupilo se izvođenju penala.

Barović pogađa za Mozart, na drugoj strani siguran je Cimbaljević, sjajni Brković potom skida penal Babiću, a Bošković dovodi Pljevlja u predvorje raja. Mugoša uz pomoć stative, ostavlja nadu “muzičarima”, ali šampion ima “meč loptu broj 1”. Mšđutim i veliku prepreku na golu Mozarta: Stojan Vukčević brani udarac kapitena Kovača, koji je iza sebe ostavio sjajan turnir. Barović u narednoj seriji šalje loptu preko gola, a Cimbaljevićevu “meč loptu broj 2” hobotnica na golu Vukčević fenomenalno brani, za delirijum na tribinama. Babić je nakon toga siguran, a heroj finala Vukčević brzo brani i treći uzastopni penal, ovog puta Boškoviću, za veliku titulu jednog od najiskusnijih timova na Trofeju Podgorice.

“Mišljenja sam da smo zasluženo stigli do Trofeja, nakon što smo odigrali sjajnu nokaut fazu, a podatak da u polufinalu i finalu nismo primili gol, jasno govori o našoj igri. Zahvalnost publici koja je došla u ovolikom broju, zahvalnost organizatorima na perfketno organizovanom turniru. Ovo je priča koju vrijedi podržavati, jer na najbolji način promoviše Glavni grad”, istakao je majstor Mozarta Ilija Mugoša.

Upravo je Mugoša (Cd shop Mozart) proglašen za najboljeg igrača turnira, titula najboljeg golmana otišla je u ruke Stojana Vukčevića (Cd shop Mozart), dok su nagradu za najboljeg strijelca sa po devet golova podijelili Nikola Cimbaljević (Pljevlja 04 DCLS) i Balša Bojanović (Beri). Priznanje za fer-plej nosi ekipa KMF Rosario.

U utakmici za treće mjesto razigrani Stupovi su lako savladali Mondial (7:1, strijelci Vidaković i Savović po dva puta, Anđušić, Vujošević i Živković za Stupove, a Laban za Mondial)), rezervisali bronzu i kompletirali sve medalje sa Trofeja (nakon srebra 2022. i zlata 2023. godine).

“Kada na tribinama vidimo ovoliko publike, kada dolazak na Stadion malih sportova u ovim vrelim danima postane zadovoljstvo za sve sugrađane, moramo biti ponosni na sve ostvareno. Izuzetno nam je drago što je publika večeras imala priliku da pozdravi i naše vatrogasce, što smo za najbolje obezbijedili rekordan nagradni fond (12.000 eura za četiri najbolje plasirrane ekipe, uz nadokande za individualna priznanja), što smo priredili zabavu za sve generacije na ovom kultnom mjestu, kao i što smo i ovog puta sva sredstva od kotizacija usmjerili u humanitarne svrhe, porodici tragično nastradalog vojnika Dejana Božovića”, riječi su Miloša Antića, koordinatora ovog projekta ispred Sekretarijata za sport.

Turnir u organizaciji Fudbalskog kluba Centar, uz pokroviteljstvo Sekretarijata za sport i doprinos brojnih sponzora, za više od mjesec dana takmičenja na tribinama je okupio preko 30.000 ljudi.