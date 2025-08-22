Svjetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u SAD, Kanadi i u Meksiku, uključivaće rekordnih 48 reprezentacija.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće održan 5. decembra u "Kenedi centru" u Vašingtonu, saopštio je danas američki predsjednik Donald Tramp.

"To je vjerovatno najveći sportski događaj", rekao je Tramp u Ovalnoj kancelariji pored predsjednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina, držeći trofej namijenjen pobjedniku Mundijala.

Planirano je da se odigraju 104 utakmice, dok je finale dodijeljeno Nju Džersiju, gdje je odigrana i završnica ovogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva. Svjetsko prvenstvo na programu je od 11. juna do 19. jula naredne godine.