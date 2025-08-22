Nakon što je svojevremeno ostavio dubok trag u dresu Rijeke, Vešović u tabor Lokomotive stiže kao slobodan igrač iz Karabaga.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Marko Vešović drugi put u karijeri nastupaće u HNL-u pošto je potpisao za zagrebačku Lokomotivu.

“Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo kako je Marko Vešović novi član NK Lokomotive! Iskusni crnogorski reprezentativac, koji iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, pridružuje se našem klubu i donosi dodatnu kvalitetu i energiju na terenu. Vešović je kroz karijeru nastupao za brojne ugledne klubove te će svojim iskustvom i borbenošću sigurno biti veliko pojačanje za našu ekipu u narednim izazovima. Dobrodošao u porodicu Lokosa, Marko!” stoji u objavi Lokomotive.

Nakon odlaska iz Rijeke, Vešović je nosio dres poljske Legije iz Varšave, a posljednje godine proveo je u Karabagu. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je preko 60 utakmica.

“Jako sam srećan što sam postao igrač Lokomotive. Klub pratim već duže vrijeme i znam da se ovdje radi ozbiljno i ambiciozno. Dolazim s velikom željom da pomognem ekipi svojim iskustvom i igrom te da zajedno ostvarimo što bolje rezultate. Radujem se novim izazovima i jedva čekam da zaigram pred navijačima Lokosa”, rekao je Vešović nakon potpisa ugovora.