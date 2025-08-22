Komisija je izrekla novčanu kaznu i Budućnosti. Šampion Crne Gore moraće da plati 800 eura zbog slabe organizacije i nereda navijača za vrijeme utakmice sa Sutjeskom u 2. kolu prvenstva Crne Gore.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore kaznila je danas novčano tri kluba zbog propusta u prva dva kola „Meridianbet“ 1. CFL.

Sutjeska je kažnjena ukupno sa 1.200 eura. Sa 500 eura Nikšićani su sankcionisani zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane domaćih navijača na utakmici 1. kola „Meridianbet“ protiv Mornara, dok će 700 eura morati da plate zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane organizovane navijačke grupe „Vojvode“ na utakmici 2. kola protiv Budućnosti u Podgorici.

Komisija je izrekla novčanu kaznu i Budućnosti. Šampion Crne Gore moraće da plati 800 eura zbog slabe organizacije i nereda navijača za vrijeme utakmice sa Sutjeskom u 2. kolu prvenstva Crne Gore. Na kraju, u kasu saveza, Arsenal će uplatiti 500 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane domaćih navijača na utakmici 1. kola protiv Jedinstvo France.

„Disciplinci“ su rezervnom golmanu Budućnosti Ljubomiru Đuroviću izrekli mjeru upozorenje, zbog nesportskog ponašanja prema gledaocima na utakmici 2. kola protiv Sutjeske.