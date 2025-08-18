Šokantna eliminacija Hajduka u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija teško je pala najvatrenijim pristalicama hrvatskog kluba.

Torcida bijesna na fudbalere Hajduka nakon eliminacije u Evropi.

Popularna Torcida izgubila je strpljenje nakon još jednog sramnog izdanja svojih fudbalera u evropskim kvalifikacijama, pa je nakon blamaže u Albaniji osula paljbu po svojim fudbalerima.

Iako je njihov klub u nedelju zabilježio ubjedljiv trijumf na Poljudu protiv Slaven Belupa u domaćem prvenstvu (3:0), igrači su dobili salve zvižduka i uvreda od svojih najvernijih pristalica.

Na početku utakmice čuli su se zvižduci i topovski udari, a onda su uslijedile i žestoke uvrede. Poručili su navijači svojim fudbalerima da su pi***** i skandirali "Srami se Hajduče".

U jednom momentu podigli su i transparent na kom je pisalo:

"Godinama je scenario isti, jesen u Evropi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba p***ama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?"

Nisu se na tome zaustavili... Nakon utakmice kada su igrači krenuli ka tribini kako bi pozdravili najvatrenije pristalice svog kluba, Torcida ih je zasula bakljama.

Hajduk Split win 3:0. 17/08/2025. Players go to celebrate in front of their fans. Split ultras are not happy with being knocked out of Europe last week.#groundhoppingpic.twitter.com/8UspykxyCg — eliyerknow (@eliyerknow)August 17, 2025

Inače, Hajduk je poslednji putu igrao grupnu fazu nekog evropskog takmičenja sada već davne 2011. godine.