Tramp objasnio zašto želi da Amerika anektira Grenland.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je objasnio zašto Vašington želi da aneksira Grenland, piše "Independent". Opisao je ovo ostrvo kao "ključno" za američku bezbjednost.

"Grenland nam je potreban radi nacionalne zaštite. Kažu da je Danska tamo bila prije nekih 300 godina sa jednim brodom.

Pa, siguran sam da smo i mi tamo bili sa brodovima. Tako da ćemo morati sve to da riješimo", rekao je Tramp.

Tramp je takođe pričao o rudnim bogatstvima Grenlanda. Objasnio je da želi da iskoristi ostrvo kako bi se Sjedinjene Države suprotstavile uticaju Ruske Federacije i Narodne Republike Kine.