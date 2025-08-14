Ovim je Jovetić upisao svoj peti gol u evropskim takmičenjima ovog ljeta, a pored toga je imao i asistenciju. Ranije je pogodio i u prvom susretu sa Arazom.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Edinburg, grad u kojem je nastalo remek-djelo o malom čarobnjaku Hariju Poteru, večeras je vidio čaroliju crnogorskog maestra.

Milan Vukotić je još jednom potvrdio veliki talenat - bivši vezista Budućnosti evrogolom, projektilom sa više od 25 metara, pogodio je za Partizan u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv domaćeg Hibernijansa.

Njegov evrogol najavio je čini se veliko veče, jer "crno-bijeli" nakon prvog proluvremena (meč još traje) imaju 2:0, rezultat kojim su izbrisali poraz iz Beograda.

Za Vukotića je to bio treći gol na startu ove sezone, a ima i dvije asistencije. Inače, za Partizan u Škotskoj nastupaju još dvojica Crnogoraca - Milan Roganović i Stefan Milić, dok Andrej Kostić čeka šansu sa klupe.

Pogodio je ponovo Vukotić, a to je uradio i crnogorski kapiten Stevan Jovetić - njegov gol i asistancija lanisrali su Omoniju do još jedne ubjedjive pobjede protiv nemoćnog Araza 5:0, prvi meč 4:0.