Bivši as Junajteda Markus Rašford javno je ukazao na greške svog kluba. Zbog njih velikan iz Mančestera više nije fudbalska sila.

Izvor: Profimedia

Bivši as Mančester junajteda Markus Rašford (27), otvoreno je pričao o jako teškom periodu kroz koji Mančester junajted prolazi duže od decenije. Nekada dominantni "crveni đavoli" poslednji put su bili šampioni Premijer lige 2013. godine, ove sezone neće igrati evro-takmičenja i nekadašnje fudbalske sile odavno nema ni u tragovima.

O čemu se radi? Markus Rašford je govorio u podkastu "Rest is Football" iskrenije nego ijedan bivši igrač Junajteda. Na Old Trafordu je ponikao i bio član Junajteda od 2005. do 2025, kada je nakon sukoba sa menadžerom Rubenom Amorimom najpre otišao na pozajmicu u Aston vilu, a sada je pozajmljen Barseloni.

"To vidite kod svakog tima koji je bio uspješan u određenom periodu. Ima principe i svaki trener i svaki igrač koji dođe mora da se adaptira tim principima ili da bude u stanju da ih nadogradi. U Junajtedu je povremeno bilo trenutaka kada sam se osjećao kao da smo gladni da pobijedimo, pa ćemo uvek da se adaptiramo i da dovedemo nove igrače koji odgovaraju tom principu. Ali to je reaktivni način"

"Ako se vaš pravac uvek mijenja, ne možete očekivati da budete u stanju da osvojite ligu. Možete osvojiti neka kup takmičenja, ali to je zato što imate dobrog trenera i morate da imate dobre igrače, pobjednike u svom timu. Niste tu slučajno"

"Mi u tranziciji? Nismo je ni počeli"

"Bili smo daleko ispod onoga gdje smo željeli da Junajted bude. Ali onda ako napraviš korak unazad, što sam bio u stanju da učinim posebno u poslednjih šest mjeseci, šta da očekuješ? Ljudi kažu da smo godinama u tranziciji. Da bi bio u tranziciji, moraš da je započneš. Utisak je kao da prava tranzicija i dalje nije počela. Da bi počela, moraš da napraviš plan i da ga se držiš. Stvar je u tome da nije lako, jer ako ne ide dobro, navijači traže promenu"

"Na tom mjestu uvek govorim o tome da bi trebalo da budete realni u vezi sa situacijom u kojoj se nalazite. Osjećam kao da sam imao mnogo drugačijih menadžera i drugačijih ideja, drugačijih strategija kako da se pobijedi. I nakon svega završiš na ničijoj zemlji"

"Nikad nisam imao trenera kao Murinja"

Upitan koji menadžeri su najviše uticali na njega, naveo je Luja Vana Gala, Žozea Murinja, Ole Gunara Solskjera kao one koji su ga inspirisali, ali nije izgovorio ime aktuelnog menadžera Junajteda, Rubena Amorima. Takođe, nije pomenuo ni Portugalčevog prethodnika, Erika Ten Haga.

"Svi oni su drugačiji i nemoguće mi je da ih poredim jer smo ih imali toliko mnogo. Do Žozea, nikad nisam imao menadžera koji je toliko usredsređen na pobjeđivanje. Van Gal je to bio, ali želeo je da igra prelijep fudbal. Žozeu to nije bilo bitno. Naravno, ako bi htio da bira, želeo bi da igrate lijepo, ali ako pobijedite, pobijedili ste i idete dalje, na sledeću utakmicu. To je bio Murinjov stav i to me je zbunjivalo jer sam tokom odrastanja u Junajtedu bio naviknut da igramo određeni tip fudbala i da pobeđujemo na određeni način"

"Zato sam na početku bio ljut sve vrijeme, jer nismo igrali dobro, a pobijedili smo. Ali zato što smo pobijedili, a on je menadžer koji je isključivo pobjednik, nismo se osvrtali na stvari za koje smo znali da su nedostajali u prethodnim mečevima. Jer smo pobjeđivali u njima. A, onda kada bismo izgubili, onda bi se vratio na te propuste. Posle šest mjeseci, naučio sam da to poštujem i da ubiram plodove rada sa njim kao svojim trenerom", kazao je Rašford.