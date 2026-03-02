Od srijede, 4. marta na snazi je totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, uključujući kamione, šlepere i vozila nosivosti preko 3,5 tone. Zabrana važi do završetka radova.

Saobraćaj na magistralnom putu između Žabljaka i Pljevalja, biće privremeno izmijenjen u narednom periodu zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.

Od srijede, 4. marta na snazi je totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, uključujući kamione, šlepere i vozila nosivosti preko 3,5 tone. Zabrana važi do završetka radova.

Takođe, u srijedu stupa na snagu i dvokratna potpuna obustava saobraćaja za putnička vozila i autobuse, svakog dana u terminima od 8.30 do 12.30 časova i od 14 do 17 časova do kraja mjeseca. Van navedenih termina, za putnička vozila i autobuse saobraćaj će se odvijati dvosmjerno, uz naizmjenično propuštanje.

Za vrijeme obustava, vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja - Mijakovići. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa najavljenim terminima, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.