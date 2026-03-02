Crna Gora je već na startu kvalifikacija stekla veliku prednost pobjedama nad Portugalom i Farskim Ostrvima, dok je Island doživio dva poraza, pa “lavice” imaju priliku da u ovom dvomeču praktično riješe pitanje plasmana.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore ulazi u odlučujuću fazu kvalifikacija za EHF Euro 2026, a naredni protivnik je Island. Prvi duel igra se u srijedu u Hafnarfjorduru, dok je revanš zakazan za nedjelju u Podgorici. Ulog je ogroman – potvrda devetog uzastopnog nastupa na Evropskom prvenstvu.

Crna Gora je već na startu kvalifikacija stekla veliku prednost pobjedama nad Portugalom i Farskim Ostrvima, dok je Island doživio dva poraza, pa “lavice” imaju priliku da u ovom dvomeču praktično riješe pitanje plasmana. Ipak, selektorka Suzana Lazović poziva na oprez i maksimalan pristup.

“Očekuju nas važni mečevi protiv Islanda u kojima nas mnogi vide kao favorita, ali ne smije da bude opuštanja. Island je kvalitetna reprezentacija, fizički su čvrste i taktički disciplinovane, bez obzira na to što smo ih ubjedljivo savladale na Svjetskom prvenstvu. Ta utakmica je iza nas i okolnosti će sada biti drugačije, kao i energija oba tima. Izazov je to što imamo samo jedan trening uoči utakmice na Islandu, ali vjerujem u tim i naše iskustvo, kao i to da će fokus biti na najvišem nivou tokom svih 60 minuta. Ključna će ponovo biti odbrana, uz disciplinu koju moramo da pokažemo u napadu“, poručila je Lazović.

Tim je pred put ostao bez Andrijane Tatar, koja je zbog teške povrede koljena van stroja, ali ostatak ekipe želi da i za nju odigra maksimalno. Pred Crnom Gorom je 120 minuta velike borbe – Island prvo, pa Morača – i prilika da se još jednom potvrdi kontinuitet u vrhu evropskog rukometa.