Ovo su svi dobitnici SAG nagrada: Džordan u šoku jer je pobedio dečka Kajli Džener, a ovaj film počistio konkurenciju

Sinoć je održana još jedna dodela SAG nagrada (Screen Actors Guild Awards).
Sinoć je u Los Anđelesu održana još jedna dodela SAG nagrada, a ovo prestižno priznanje dodeljuje se inače još od 1994. godine. Iza svega stoji američki sindikat "Udruženje filmskih i televizijskih glumaca", SAG-AFTRA, koji daje priznanja za najbolja glumačka ostvarenja u filmu i televiziji.
Domaćica ceremonije bila je glumica Kristen Bel, a događaj je emitovan uživo širom sveta putem platforme Netfliks.Izvor: printscreen/youtube/netflix
Pobednik večeri bio je film "Sinners", što je mnoge iznenadilo, s obzirom da je reč o natprirodnom hororu, dok je u televizijskim kategorijama dominirala serija "The Studio.
Inače, veliki šok je usledio i kada je, umesto Timotija Šalamea, inače dečka Kajli Džener, prozvan Majkl B. Džordan, a ovo je već druga dodela nagrada na kojoj je Šalame "izvisio".
Ovo su dobitnici u svim kategorijama:
- Najbolji glavna muška uloga u filmu: Majkl B. Džordan - Sinners
- Najbolja glavna ženska uloga u filmu: Džesi Bakli - Hamnet
- Najbolja sporedna muška uloga u filmu: Šon Pen - One Battle After Another
- Najbolja sporedna ženska uloga u filmu: Ejmi Madigan - Weapons
- Najbolja glumačka postavka, film: Sinners
- Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajl - The Pitt
- Najbolja glumica u dramskoj seriji: Keri Rasel - The Diplomat
- Najbolji glumac u humorističkoj seriji: Set Rogen - The Studio
- Najbolja glumica u humorističkoj seriji: Ketrin O' Hara - The Studio
- Najboilja glumačka postavka dramska serija: The Pitt
- Najbolji glumac u limitiranoj seriji/TV filmu: Oven Kuper - Adolescence
- Najbolja glumica u limitiranoj seriji/TV filmu: Mišel Vilijams - Dying for Sex
- Najbolja glumačka postavka/humoristička serija: The Studio
- Kaskaderski ansambl u seriji: The Last of Us
- Kaskaderski ansambl u filmu: Mission: Impossible - The Final Reckoning.
Ketrin O'Hara je posthumno osvojila dve prestižne nagrade za ulogu u seriji The Studio: u kategoriji najbolje glumice u humorističkoj seriji - osvojila je nagradu za ulogu Peti Li, čime je postala prva žena u istoriji kojoj je ovo priznanje dodeljeno posthumno, i najbolje glumačke postave u humorističkoj seriji.
Ovo su svi dobitnici SAG nagrada: Džordan u šoku jer je pobedio dečka Kajli Džener, a ovaj film počistio konkurenciju
Ketrin nikada nije želela da priča o zdravstvenim problemima u javnosti.
Nagradu je u njeno ime primio kolega i kreator pomenute serije Set Rogen koji je održao emotivan govor, ispraćen ovacijama publike. Podsetimo Ketrin O'Hara je preminula 30. januara, u 71. godini.