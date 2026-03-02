Ovo su svi dobitnici SAG nagrada: Džordan u šoku jer je pobedio dečka Kajli Džener, a ovaj film počistio konkurenciju

Sinoć je održana još jedna dodela SAG nagrada (Screen Actors Guild Awards).

Sinoć je u Los Anđelesu održana još jedna dodela SAG nagrada, a ovo prestižno priznanje dodeljuje se inače još od 1994. godine. Iza svega stoji američki sindikat "Udruženje filmskih i televizijskih glumaca", SAG-AFTRA, koji daje priznanja za najbolja glumačka ostvarenja u filmu i televiziji.

Domaćica ceremonije bila je glumica Kristen Bel, a događaj je emitovan uživo širom sveta putem platforme Netfliks.

Pobednik večeri bio je film "Sinners", što je mnoge iznenadilo, s obzirom da je reč o natprirodnom hororu, dok je u televizijskim kategorijama dominirala serija "The Studio.

Inače, veliki šok je usledio i kada je, umesto Timotija Šalamea, inače dečka Kajli Džener, prozvan Majkl B. Džordan, a ovo je već druga dodela nagrada na kojoj je Šalame "izvisio".

Ovo su dobitnici u svim kategorijama:

Najbolji glavna muška uloga u filmu: Majkl B. Džordan - Sinners

Majkl B. Džordan - Sinners Najbolja glavna ženska uloga u filmu: Džesi Bakli - Hamnet

Džesi Bakli - Hamnet Najbolja sporedna muška uloga u filmu: Šon Pen - One Battle After Another

Šon Pen - One Battle After Another Najbolja sporedna ženska uloga u filmu: Ejmi Madigan - Weapons

Ejmi Madigan - Weapons Najbolja glumačka postavka, film: Sinners

Sinners Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajl - The Pitt

Noa Vajl - The Pitt Najbolja glumica u dramskoj seriji: Keri Rasel - The Diplomat

Keri Rasel - The Diplomat Najbolji glumac u humorističkoj seriji: Set Rogen - The Studio

Set Rogen - The Studio Najbolja glumica u humorističkoj seriji: Ketrin O' Hara - The Studio

Ketrin O' Hara - The Studio Najboilja glumačka postavka dramska serija: The Pitt

The Pitt Najbolji glumac u limitiranoj seriji/TV filmu: Oven Kuper - Adolescence

Oven Kuper - Adolescence Najbolja glumica u limitiranoj seriji/TV filmu: Mišel Vilijams - Dying for Sex

Mišel Vilijams - Dying for Sex Najbolja glumačka postavka/humoristička serija: The Studio

The Studio Kaskaderski ansambl u seriji: The Last of Us

The Last of Us Kaskaderski ansambl u filmu: Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Ketrin O'Hara je posthumno osvojila dve prestižne nagrade za ulogu u seriji The Studio: u kategoriji najbolje glumice u humorističkoj seriji - osvojila je nagradu za ulogu Peti Li, čime je postala prva žena u istoriji kojoj je ovo priznanje dodeljeno posthumno, i najbolje glumačke postave u humorističkoj seriji.

Ketrin nikada nije želela da priča o zdravstvenim problemima u javnosti.

Nagradu je u njeno ime primio kolega i kreator pomenute serije Set Rogen koji je održao emotivan govor, ispraćen ovacijama publike. Podsetimo Ketrin O'Hara je preminula 30. januara, u 71. godini.