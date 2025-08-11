Kristal palas neće igrati u Ligi Evrope ove sezone jer je izgubio bitku i u Lozani.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Engleski klub izgubio je pravnu bitku i tako je ostao bez učešća u Ligi Evrope ove sezone. Žalio se Kristal palas čak i Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS), međutim danas je saznao da ona neće biti usvojena i tako "orlovima" preostaje samo da učestvuju u Ligi konferencija.

Osvajač FA Kupa iz prošle sezone saznao je lošu vijest samo dan pošto je pobijedio Liverpul u finalu Komjuniti šilda (Superkup Engleske) i to poslije penala, tako da slavlje neće potrajati.

Kristal palas je zbog svoje neobične situacije bio tako na dva žrijeba prošlog ponedeljka, pa tako sada zna da će u plej-ofu igrati protiv poraženog iz duela Fredristada i Midtjilanda, koji se takmiče u Ligi Evrope. U prvom meču danski predstavnik slavio je 3:1 i sada igra na svom terenu.

Zašto je Kristal palas izbačen iz Lige Evrope?

UEFA je izbacila Kristal palas zbog "sukoba interesa" vlasnika Džona Tekstora. Ovaj američki milijarder je vlasnik Liona, koji će takođe igrati u Ligi Evrope, odnosno danskog Brendbija koji je na korak od ispadanja iz Lige konferencija.

Na taj način Palasu je "propalo" osvajanje FA Kupa poslije 120 godina i umjesto njih u Ligi Evrope igraće Notingem forest. Ipak, ostaje pitanje kako je UEFA ranije davala svijetlo Lajpcigu i Salcburgu, projektima Red Bula, a ove sezone je već izbacila slovačku Dunajsku stredu, mađarski Đer i irski Drogeda junajted.