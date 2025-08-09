Klub Cer oprostio se od fudbalera koji je preminuo od posledica udara groma.

Izvor: društvene mreže/printscreen

Sve je potresla vest o smrti fudbalera koji je podlegao povredama nakon udara groma. Dragiša Savković preminuo je u 39 godini posle velike borbe ljekara da mu spasu život. Nakon smrti fudbalera oglasio se i klub čiji dres je nosio Savković.

"Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čovjeka Dragiše Gileta Savkovića, koji nažalost nije uspio da pobijedi u najvažnijoj utakmici. Iskreno saučešće porodici i svim prijateljima našeg Gileta", stoji u objavi kluba Cer iz Petkovice.

Prije skoro nedelju dana, 3. avgusta, na stadionu u Klupcima udario je grom i tom prilikom dvojica igrača su povrijeđena. Među njima bio je i Dragića kojem je pomoć ukazana odmah na terenu, potom je prebačen u bolnicu u Loznici, a vrlo brzo i u Beograd. Međutim, nekoliko dana kasnije Dragiša nije izdržao i srpski fudbal potresle su tužne vijesti.