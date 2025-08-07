Kapiten Crne Gore nastavlja sa sjajnim partijama u Evropi ovog ljeta.

Izvor: OMONOIA FC

Fudbaleri Omonije napravili su ogroman korak ka plasmanu u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su ubjedljivo savladali azerbejdžanski Araz sa 4:0 u prvom meču treće runde kvalifikacija.

Kiparski tim je dominirao od samog početka, a prednost je osigurana već u ranoj fazi meča. Lizos Lizou bio je dvostruki strijelac, pogađajući mrežu domaćina u 13. i 22. minutu, čime je Omonija stekla sigurnu zalihu.

U drugom poluvremenu na scenu je stupio crnogorski reprezentativac Stevan Jovetić, koji je u 55. minutu asistirao Evandru Kosti za treći gol, da bi samo tri minuta kasnije, u 58., Kosta uzvratio asistencijom – a Jovetić majstorski zatresao mrežu za konačnih 4:0.

Revanš susret igra se za sedam dana na Kipru, gdje Omoniju čeka formalnost i lagan zadatak da ovjeri plasman u završnu rundu kvalifikacija za treće po jačini evropsko klupsko takmičenje.

U drugom meču dana, Milsami, koji je u prethodnoj rundi eliminisao Budućnost, imao je dosta problema protiv Virtusa iz San Marina, ali je na kraju ipak slavio golom u nadoknadi – 3:2.