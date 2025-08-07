Poznat spisak nominovanih za "Zlatnu loptu" koja će biti dodijeljena krajem septembra.

Izvor: Profimedia

Poznati su nominovani za osvajanje "Zlatne lopte" u 2025. godini. Tu su osvajači Lige šampiona Usman Dembele i Dezire Due koji su predvodili Pari Sen Žermen do najvećeg uspjeha, kao i predstavnici Real Madrida Kilijan Mbape, Džud Belingem i Vinisijus Žunior. Iz Barselone konkurenti za prestižno priznanje su Lamin Jamal i Pedri, a tu su i fudbalski veterani poput Harija Kejna i Mohameda Salaha.

Protekle sezone nagrađen titulu najboljeg fudbalera ponio je Rodri, a ko god da dobije "Zlatnu loptu" za sezonu 2024/25, definitivno će biti polemike. Napadač Pari Sen Žermena, Usman Dembele je prvi favorit prema kladionicama.

Na drugom mjestu favorita je nadolazeća zvijezda Lamin Jamal, potom njegov saigrač Rafinja, zatim Mohamed Salah koji je briljirao minule sezone u Premijer ligi.

Ipak, moraćemo da sačekamo ceremoniju u Parizu koja je zakazana za ponedeljak 22. septembra i tada će biti saopštena konačna odluka.

Evo kompletnog spiska nominovanih:

Usman Dembele ( Pari Sen Žermen)

Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen)

Džud Belingem (Real Madrid)

Dezire Due (Pari Sen Žermen)

Denzel Damfis (Inter)

Seru Girasi (Borusija Dortmund)

Erling Haland (Mančester siti)

Viktor Gjokereš (Sporting, Arsenal)

Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen)

Hari Kejn (Bajern Minhen)

Hviča Kvarachelija (Pari Sen Žermen)

Robert Levandovski (Barselona)

Aleksis Mekalister (Liverpul)

Lautaro Martines (Inter)

Skot Mektomini (Napoli)

Kilijan Mbape (Real Madrid)

Nuno Mendeš (Paris Sen Žermen)

Žoao Neveš (Paris Sent Žermen)

Pedri (Barselona)

Kol Palmer (Čelsi)

Rafinja (Barselona)

Deklan Rajs (Arsenal)

Majkl Olis (Bajern)

Fabijan Ruis (Paris Sen Žermen)

Virdžil van Dajk (Liverpul)

Mohamed Salah (Liverpul)

Vinsijus Žunior (Real Madrid)

Florijan Virc (Liverpul)

Lamin Jamal (Barselona)

Vitinja (Paris Sen Žermen)

U konkurenciji iza najboljeg golmana su: Alison Beker, Jasin Bunu, Lukas Ševalije, Tibo Kurtoa, Đanluiđi Donaruma, Emilijano Martinez, Jan Oblak, David Raja, Mac Sels i Jan Zomer.

Za titulu najboljeg trenera će se boriti Lus Enrike, Antonio Konte, Enco Mareska, Hansi Flik i Arne Slot.