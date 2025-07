Makabi iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli eliminisan od Pafosa, tima koji je Zvezda želela da izbegne na žrebu.

Izvor: MN Press/YouTube/FK Crvena zvezda

Fudbaleri Makabija iz Tel Aviva dočekali su Pafos na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, a mjesto koje dobro poznaje ovog puta nije donijelo sreću srpskom treneru Žarku Lazetiću. Nekadašnji šef struke TSC-a eliminisan je iz kvalifiakcija za Ligu šampiona od kiparskog predstavnika, tima koji su čelnici Crvene zvezde označili kao najtežeg potencijalnog rivala u drugoj rundi.

"Ne bih volio ni Pafos da dobijemo, vlasnik je Rus, svi igrači su stranci, to nije kiparski, već internacionalni tim sastavljen od jako dobrih igrača", rekao je generalni direktor Zvezdan Terzić, a trener Vladan Milojević još bolje zna potencijalnog rivala. "Znam šta je Pafos, kakva je to ekipa, to je sve samo ne kiparska ekipa", istakao je šef stručnog štaba crveno-bijelih na početku priprema za novu sezonu.

Zvezda je izbjegla Pafos u drugom kolu, ali Žarko Lazetić nije. Nakon remija na Kipru (1:1) izraelski tim je imao sasvim dobre šanse da u Srbiji reši pitanje plasmana u treće kolo, ali... Meč je od samog početka otišao u lošem smeru. Golman Joav Gerafi povredio se i napustio igru već nakon 13 minuta, a zatim je njegov nasljednik Ofek Melika dobio crveni karton u 30. minutu! Nakon samo pola sata igre među stative je stao treći golman Makabija iz Tel Aviva, Roi Mišpati.

Jedini gol na meču postigao je brazilski krilni napadač Jaja, u 40. minutu utakmice. Do kraja susreta nismo vidjeli pogotke, iako je Makabiju bilo neophodno da zatrese mrežu. Lazetićevi igrači imali su terensku incijantivu i loptu u svom posjedu, ali nisu uspijevali na pravi način da ugroze Kiprane.

Znalo se da će pobjednik ovog dvomeča u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv kijevskog Dinama. Ukrajinski tim je u drugoj rundi savladao Hamrun Spartanse sa Malte, a u oba meča bilo je po 3:0. Sada nas čeka meč Dinama i Pafosa, koji je na senzacionalan način stigao do trećeg kola kvalifikacija.