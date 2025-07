Ne može Nejmar da bude miran ni u rodnom Brazilu, možda je vrijeme da se vrati u Evropu.

Brazilski fudbaler Nejmar vratio se u svoj matični klub Santos početkom ove godine i trebalo je da bude stari-novi heroj kluba. Međutim, umjesto toga čini se da je "obnovljena" veza napravila probleme i jednoj i drugoj strani, tako da se već sada priča o rastanku.

Ne samo da je stalno povrijeđen - propustio je skoro dvije trećine utakmica Santosa ove sezone - nego takođe svojim istupima van terena iritira navijače. Santos je u katastrofalnoj situaciji, nalazi se u zoni ispadanja, a Nejmar umjesto da ćuti - posvađao se sa navijačima. Vidjeli smo vrlo tužne scene nedavno poslije meča Internasionala i Santosa (1:2) koje su najavile njegov kraj, pošto se situacija nije popravila ni protiv Sport Resifea (2:2).

"Teško je nekad kontrolisati emocije kada te vrijeđaju. Nikada neću da se svađam sa navijačima ako me stave na zub zbog partije na terenu, pa imaju pravo da kažu šta misle. Ali ne smiju da me vrijeđaju, da mi tada pominju oca, porodicu, da mi govore da sam plaćenik. Žao mi je, ali teško je nekad se kontrolisati", rekao je Nejmar u pokušaju da se "opere", ali malo će to pomoći poslije ko zna kojeg po redu skandala koji je priredio.

Zato je, valjda, počeo i da ispituje tržište u Evropi kako bi se vratio na "svoj teren" i navodno je sada u pregovorima sa Olimpikom iz Marseja, gdje vjeruje da bi mogao da bude od pomoći treneru Robertu de Zerbiju.

Vidjećemo da li je to izvodljivo u ovom trenutku jer Nejmar po običaju traži veliku platu, ali će možda ovoga puta morati da stisne kaiš da bi ispunio svoju želju i udaljio se od Santosa. Uostalom, zaradio je dovoljno novca u Al Hilalu, da ne mora da brine do kraja karijere.