Trojica talentovanih fudbalera koje je Partizan želio ovog ljeta nisu blizu transfera u Partizan, a samo za jednog postoji šansa da dođe.

Fudbalski klub Partizan nije imao mnogo prostora za dovođenje igrača ovog ljeta, pa je treneru Srđanu Blagojeviću kao opcija ostalo da razvija najtalentovanije igrače iz škole crno-bijelih. Nije nikakva tajna da su klupski čelnici željeli da naprave kombinaciju mladih igrača i povratnika u Humsku, ali je taj plan brzo propao.

Za sada, u Partizan se nisu vratila ni trojica mladih fudbalera koje je klub želio ponovo da vidi u crno-bijelom dresu.

Praktično od početka ljeta zna se da Partizan želi Matiju Popovića, Milana Aleksića i Bogdana Mirčetića - fudbalere Napolija, Sanderlenda i kragujevačkog Radničkog. Oni su kao dječaci napustili Humsku, a sudeći po izjavi Rasima Ljajića samo za jednog postoji šansa da se ovog ljeta vrati u klub!

"Oni jesu opcije i one su, što se nas tiče, još uvijek aktuelne. Sa Matijom Popovićem još uvijek se razgovara, još uvijek postoji prostor za dogovor. Mi bismo voljeli da dođe u Partizan, prvo zato što je Partizanovo dijete, a drugo što se savršeno uklapa u ovaj trend i ideju koju promovišemo, a to je afirmacija mladih Partizanovih igrača čija će vrijednost samo rasti. Sada je samo odluka na Popoviću, njegovim roditeljima i agentima. Naša vrata su za njega apsolutno otvorena i on bi ovom timu mnogo značio. Tu nema nikakve sumnje. Što se tiče Milana Aleksića, tu su znatno manje šanse da dođe", istakao je Rasim Ljajić za "Informer".

Partizan je u januaru želio da u Humsku vrati Bogdana Mirčetića, ali je talentovani ofanzivac izabrao da ostane u Radničkom. Ista situacija i ovog ljeta - iako je djelovalo da će crno-bijeli platiti obeštećenje Kragujevčanima, transfer se nije dogodio. Mirčetić nije želio! "Nažalost, znam kakva je situacija. Mi smo htjeli da ga vidimo u Partizanu, ali iz izjava koje je javno davao, on se opredijelio za Radnički. Mi nećemo nikoga vući za rukav da dođe u Partizan", rekao je Rasim Ljajić, prvi čovjek Partizana.

Podsjećamo, trojica talentovanih fudbalera napustili su Partizan bez odigranog meča za seniorski tim. Milan Aleksić je nakon jedne sezone u kragujevačkom Radničkom prodat Sanderlendu, u rekordnom transferu za tim iz Šumadije, kojem je pripalo 3,5 miliona eura. Matija Popović je iz Partizana otišao u Moncu, a zatim u Napoli gdje je igrao za omladinski tim. Bogdan Mirčetić se u ljeto 2024. godine preselio u Kragujevac, a za Radnički je do sada odigrao 37 mečeva, uz šest golova i sedam asistencija.