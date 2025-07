Legendarni fudbaler Real Madrida Predrag Mijatović opet komentarisao situaciju u "kraljevskom klubu" i šta mu nedostaje, dok Partizan skoro mjesec dana nije doveo pojačanje.

Izvor: MN Press

Predrag Mijatović, član nove uprave Partizana, oglasio se povodom aktuelne situacije u Real Madridu i tako je u intervjuu za "La Guardiu" istakao šta bi uradio sa nezadovoljnim igračima - a nije ih malo.

"Ako Vinisijus, Mbape ili Rodrigo nisu srećni i ne osjećaju podršku kluba, ne mogu da pruže svoj maksimum", rekao je Mijatović koji je komentarisao sve lošije igre Vinisijusa koji ima ponudu iz Saudijske Arabije, i to astronomsku: "Ne znam da li su navijači Real Madrida dalje zaljubljeni u Vinisijusa kao što je to bilo prije dvije ili tri godine, niti da li on i dalje ima isto poštovanje prema njima kao tada".

Real Madrid je inače stao u polufinalu FIFA Svjetskog klupskog prvenstva kada ga je Pari Sen Žermen prosto "pregazio". Već u 24. minutu bilo je 3:0 na semaforu, a do kraja je PSŽ došao i do četvrtog gola.

"Gledao sam utakmicu i iznenadio me rezultat, posebno zbog početka Real Madrida i ogromnih grešaka koje su napravili na početku. Bilo je jako loše za sve, uključujući i trenera, jer počinješ da brineš", naglasio je Predrag Mijatović koji kaže da jedne stvari ozbiljno moraju da se paze na "Bernabeu".

Iako je Real Madrid napravio na papiru vrlo respektabilan tim novom treneru Ćabiju Alonso, evidentno je da mu fali sada jedan pravi lider, kao što je to bilo do sada.

"Kada moraš da obnoviš tim i pronađeš novog Modrića, Krosa i Kazemira... Ne možeš da izgradiš tim iznova za jedno ljeto. Gledajući unazad na sve što smo prošli poslednjih godina, nedostaju nam kreativni igrači, mnogo kreativnosti u sredini terena", objasnio je on.

S druge strane, Predrag Mijatović nije se oglašavao povodom situacije u Partiznau nakon eliminacije iz Lige Evrope, niti uoči mečeva u Konferencijskoj ligi koji očekuju crno-bijele.

Takođe, dodajmo i to da Partizan gotovo mjesec dana nije doveo pojačanje, nakon što se izjalovio planirani prelazni rok.