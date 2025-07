Trener Partizana Srđan Blagojević govorio je na konferenciji za medije pred revanš sa AEK-om u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube/printscreen

Trener Partizana Srđan Blagojević iznio je očekivanja pred revanš sa AEK-om iz Larnake u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Utakmica je na programu u četvrtak od 21 čas, a gosti stižu u Beograd sa pozitivnim rezultatom od 1:0.

Strateg crno-bijelih je odmah istakao jednu pozitivnu stvar. "Prvo bih da izrazim zadovoljstvo što ste u većem broju nego obično to znači da je interesovanje za utakmicu veliko. Onda bih izrazio zadovoljstvo zbog toga što pod mojim informacijama sezonskih karata i pojedinačnih karata za ovu utakmicu ide jako dobro i s tim shodno, očekujemo jednu lijepu, dobru, pravu atmosferu kakva odavno nije bila kod nas. Očekujem veliki vjetar u leđa mladim igračima i reći ću bez obzira na sve nama je cilj prolaz u sledeće kolo u Ligi Evrope i da ćemo svi zajedno ćemo doći do onog što želimo", rekao je Blagojević u uvodu konferencije.

Očekuje reakciu svojih izabranika. "Biće razlika u vremenskim uslovima, biće daleko prijatniji nego što su bili tamo. Veliki broj naših navijača, bolja atmosrefa. Treća stvar, očekujem promjenu u kvalitetu, očekujem da budemo bolji, što nije ni teško od onoga što smo prikazali prije šest dana. Mi sigurno možemo bolje i bićemo bolji i to je preduslov da prođemo jako dobru akipu AEK-a, to moram da naglasim. Osvojili su Kup Kipra, pobijedili šampiona u finalu, bila nadomak titule prije dvije sezone, godinama je u vrhu tamošnjeg fudbala, a prije tri ljeta je eliminisala Partizan. Igrali su i osminu finala Lige konferencija. Uprkos svemu, vjerujemo u sebe i ono što radimo, da to pretočimo u neprestanu borbu", rekao je Blagojević.

Crno-bijeli moraju mnogo bolje

Upitan je da li je Partizan bio toliko loš ili AEK previše dobar? "Ima i jednog i drugog što se tiče prve utakmice. Nisu oni nivo vrhunskih top ekipa, ali jesu dobra ekipa u ovom trenutku. Ima i to drugo da mi nismo bili na svom nivou, daleko smo bili, znaju moj stav i oni su svjesni toga. Ova ekipa u ovakvom sastavu ne igra dugo zajedno, nije igrala mnogo utakmica. Slobodno im kažem, ako budemo na nivou kao protiv CSKA, moramo biti na tom nivou da bismo prošli tim kao što je AEK. Ne pitamo se samo mi. Imaju jako dobre pojedince, imaju sjajnog napadača Enca Kabreru koji ima sjajnu kretnju, imaju dobre igrače sa dobrim ekipama. Izazovan posao ispred nas, ali hajde da vjerujemo u mladost.