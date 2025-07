Crno-bijeli u ovom trenutku ne planiraju velike promjene u ekipi

Izvor: MN Press

FK Partizan napravio je "kostur" tima za novu sezonu i sa njim počinje sezonu ovog četvrtka, utakmicom protiv AEK-a u Larnaki, na Kipru. Potpredsjednik crno-bijelih zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović rekao je da je za sada "povučena ručna" kada su u pitanju pojačanja.

"Mi imamo kostur tima. Pripreme su počele ranije, ali prelazni rok je još u toku. Nažalost, mi nemamo sredstava, ne stojimo dobro finansijski da bismo mogli da pravimo velike kombinacije i čuda. Eventualno dovođenje nekog kvalitetnog igrača ili pozajmica iz ozbiljnijeg kluba zavisi od našeg učešća u Evropi. Stranac iz nekog kluba, koji možda ne igra, a nama bi možda mnogo pomogao, taj ne može da dođe da igra samo Superligu. Ja ne bih ni volio da dođe neko iz ozbiljnog kluba i da mu priča da mu je target Superliga. To je nešto naše, ali to još nije na nekom velikom glasu. Evropa nam je novac, taj prolazak u grupnu fazu, novac koji nam je neophodan. Dokle god smo u Ligi Evrope, fokus je Liga Evrope. Dok traje, a zašto ne bi trajalo? Od nas najviše zavisi. Mislim da imamo kvalitet. Možda je mlada ekipa, možda malo fali iskustva, ali ako smo u Ligi Evrope, dovešćemo nekog da nam pomogne da tu ostanemo. Nema velikog plana jer nas nema u Evropi", rekao je on za Maxbet sport.

Upitan da li to znači da više neće biti pojačanja, Mijatović je odgovorio da je za sada takva situacija.

"Za sada smo povukli ručnu. Može da se desi da dođe neki mlad igrač, talenat. Neko od 18,19 godina, ne dovodimo ga sad da nam pravi rezultat. To uvijek može, ali za pojačanja, za sad je ručna. Da vidimo kako će da bude večeras, pa za sedam dana, pa kako ćemo da počnemo prvenstvo. Ovih mjesec dana od danas je biti ili ne biti".