Franko Mastantuono je novi fudbaler Real Madrida. Jedno je sigurno, mladom Argentincu ne nedostaje samopouzdanja.

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Nastavlja Real Madrid da unaprijed priprema mega transfere. Sada je u Argentini najveći talenat ondašnjeg fudbala Franko Mastantuono javno izašao i rekao da ga zanima samo prelazak u redove "kraljevskog kluba" i da druge ponude nije ni uzimao u obzir.

Ovaj 17-godišnji ofanzivni vezista od 2024. godine igra u prvom timu Rivera, a do sada je na 45 mečeva dao pet golova. Uspio je da debituje i za seniorski tim Argentine, a sada je objavljeno da će on na svoj 18. rođendan 14. avgusta obući dres Reala.

"Kada vas neko kao Ćabi Alonso pozove i kaže vam da vas želi u timu nemoguće je da vas ne ponesu emocije. Pozvao me je i pričali smo jako iskreno, što je meni jako bitno. Kao klincu iz Argentine Real Madrid mi djeluje kao nešto nedostižno, tako da sam jako uzbuđen zbog činjenice da ću uskoro biti tu", rekao je Mastantuono za argentinske medije.

Spreman da se izbori za mjesto

Konkurencija je u Realu uvijek strašna, a sada je baš na pozicijama koje on igra mnogo jako kvalitetnih fudbalera. Ipak siguran je mladi vezista da će se brzo i lako prilagoditi i uspjeti da dođe do minuta.

"Istina je da sam jako uzbuđen zbog prelaska u Real Madrid, ali to me neće spriječiti da se koncentrišem na ono što hoću da postignem. Hoću odmah da pomognem timu i ne brinem se da li ću se dobro prilagoditi. Ne, to me uopšte ne brine. Znam da ću raditi mnogo da bih ostvario svoje snove", rekao je on.

Mnogi smatraju da je upravo mladi Argentinac iz River Plejta nasljednik Luke Modrića koji je poslije decenije u "kraljevskom klubu" prešao u Milan gdje će nastaviti karijeru. Upravo u Argentincu Real vidi kreativca koji će zamijeniti Modrića, iako ne igraju na istoj poziciji.

"Već sam pričao sa nekim saigračima, a poruka je da ću dati sve od sebe na terenu kako bi klub pobjeđivao. ovo je klub u kome ništa ne dobijate olako, tako da moram potpuno da se posvetim. Ne želim da razmišljam ni o jednom drugom klubu u Evropi, htio bi da ostanem dugo u Realu, možda i celu karijeru", završio je Mastantuono.