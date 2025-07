Milan Roganović postigao je gol za izjednačenje na meču CSKA - Partizan u Moskvi.

Partizan i CSKA sastali su se u prijateljskom meču, a 25. minut obilježio je prelijep gol Milana Roganovića. Bio je to pogodak predviđen za špice svih najava fudbalskih utakmice, a ujedno i gol koji je Partizanu donio izjednačenje, nakon što je domaćin poveo u 15. minutu.

Partizan je imao šanse do 25. minuta, ali nijedna nije bila dovoljno dobra da bi crno-bijeli došli do gola. A, onda je Bibars Natho, kao i inače, upotrijebio svoju magiju i u prvom trenutku pronašao saigrača, koji je uspio da pronađe pravi put do gola domaćina. Milan Roganović uspio je da zatrese mrežu rivala, nakon što ga je Natho pronašao dok je izvodio korner.

Pogledajte kako je izgledao gol:

Gol na meču CSKA-Partizan

Roganović je bio jedan od igrača Partizana koji su bili najdalje od gola domaćina, pa je baš zbog toga on djelovao kao pravi izbor. Bio je sam, a kad je lopta stigla sa skoro 10 metara uspio je da pogodi gol, tako da loptu čak i nije prizemljio, već ju je tokom njenog pada odmah uputio ka golu CSKA i pogodio.