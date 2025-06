Đenaro Gatuzo je upozoravao Hakima Mastura da mora da se posveti fudbalu, Marokanac nije slušao. Sada je potpisao ugovor u trećoj ligi.

Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hakim Mastur će sa 27 godina igrati treću ligu. Ovaj Marokanac rođen u Ređo Emiliji bio je najveći talenat italijanskog fudbala i redovan u U16 reprezentaciji "Azura", a kada je 2014. ušao u prvi tim Milana svi su mu predviđali velike stvari.

Klarens Sedorf ga je stavio a klupu na kraju sezone 2013/14, ali kada na pozamicama u Cvoleu i Milagi nije igrao vidjelo se da se ne razvija kako je planirano. Igrao je u Ređini, Karpiju, a zatim u dva kluba u Maroku.

Sada je potpisao ugovor sa Virtus Veronom u Seriji C i to na godinu dana uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu. Za igrača koga su prije deset godina upoređivali sa Ronaldinjom i Nejmarom to je zaista premalo.

Gatuzo htio da ga prebije

"Pričali smo dosta u posljednje vrijeme. Čak sam mu pretio jer je postao poznatiji po videima koje snima nego po tome kako igra fudbal. To više ne radi jer sam mu zaprijetio da ću mu polomiti zube! Popravio se na treninzima i odlučio sam da mu dozvolim da igra u Primaveri. Voz mu je prošao, ali nema 50 godina nego 20 u junu i mislim da ima vremena da popravi svoje greške", rekao je Đenaro Gatuzo 2019. o Masturu.

(MONDO, N.L.)