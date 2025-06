Trener velikog broja klubova u Srbiji, između ostalog Crvene zvezde, Vojvodine, Čukaričkog, Radničkog iz Kragujevca, Radničkog iz Niša, nigdje se nije zadržao previše, a najduže je radio u Vojvodini, u drugom od tri manadata u Novom Sadu (2019-21).

Izvor: MN Press

Nenad Lalatović doputovaće sjutra u Podgoricu i potpisati jednogodišnji ugovor sa ekipom Budućnosti.

Vidjeće se koliko će se zadžati pod Goricom.

Poznat i po ekscentričnom ponašanju, čestim svađama sa protivničkim trenerima, navijačima, čelnicima klubova (neke svađe hit su na Youtube-u i prevazilaze granice dobrog ukusa), ali je u trenerskoj karijeri uspijevao da razdrma timove koje je vodio.

Baš to ga je preporučilo Budućnosti, tvrdi predsjednik Upravnog odbora podgoričkog kluba Boško Kovačević.

"Od Lalatovića očekujemo da, kao i svugdje gdje je do sada radio, da maksimum. Poznat je kao odličan motivator i vjerujemo da će biti uspješan i u Budućnosti. Ima malo vremena do prve utakmice, ali on je tip trenera koji može da uradi pravi posao za kratko vrijeme", naglasio je Kovačević za RTCG.

Budućnost se okrenula Lalatoviću nakon što su propali pregovori sa najvećom trenerskom željom, Miodragom Božovićem Grofom.

Podgoričani su prije tri dana smijenili Ivana Brnovića zbog, kako su naveli, "narušenih odnosa u klubu, stručnom štabu i odnosu sa navijačima".