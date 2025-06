Budućnost u četvrtak od 20 sati mora da pobijedu u Beogradskoj areni ukoliko želi da produži seriju.

Samo jedno vođstvo na startu utakmice (2:0), problemi sa faulovima Andrije Slavkovića već u prvoj četvrtini (tri lične grečke), nervoza, loša poslednja četvrtina – mnogo je razloga poraza Budućnosti od Partizana u Beogradskoj areni u trećem meču finala plej-ofa ABA lige.

“Prvo bih čestitao Partizanu na zasluženoj pobjedi. Kontrolisali su utakmicu cijelim tokom“, rekao je Žakelj pa nastavio:

“Dobro smo počeli utakmicu, ušli fokusirano, a onda dopustili neke lagane koševe i skokove u napadu rivalu i to nas je poremetilo. Nismo imali napadački dan, ni prvo, ni drugo poluvrijeme. Trebali smo čvršče i pametnije da igramo odbranu. Kada smo se vratili na minus četiri u finišu treće četvrtine počeli smo da igramo individualno u odbrani, a mi ne možemo tako da igramo već isključivo kao tim. To su stvari koje moramo da popravimo do narednog meča“, rekao je Žakelj.

Budućnost u četvrtak od 20 sati mora da pobijedu u Beogradskoj areni ukoliko želi da produži seriju.

“Moramo da dignemo glavu, da se regenerišemo, popravimo neke stvari i da napravimo sve da u četvrtak produžimo seriju“.

Žakelj smatra da uzavrela atmosfera u Beogradskoj areni nije previše uticala na njegove momke i vjeruje da oni mogu da vrate seriju u Podgoricu.

“Znamo svi šta se desilo u prvom meču pa smo se vratili. Psihički smo sposobni da ponovimo isto. Ovaj tim ima karater, momci su pokazali da mogu da igraju protiv Partizana, ali moraju da vjeruju. Atmosfera je bila vrhunska, korektna i ovakav ambijent može da stvori samo pozitivan pritisak i moramo da ga iskoristimo u našu korist u četvrtak“, zaključio je Žakelj.