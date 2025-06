Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi održao konferenciju za medije pred duel sa Andorom.

Izvor: MN Press

Srbija će u utorak uveče dočekati Andoru na svom terenu u drugom meču kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a pred taj meč naciji se obratio selektor Dragan Stojković Piksi.

Za sada je Srbija odigrala samo jedan meč i ima osvojen bod u Tirani na gostovanju Albaniji.

"Mene lično raduje timski duh koji imamo, gradimo i probamo da ga održimo. To je jedino rješenje i put. Raduje me samoupouzdanje naših igrača. Posjedujemo ono što je jako bitno kada se takmičiš. Sigurno da je sutrašnja utakmica druga po redu i izuzetno je ozbiljno shvatamo i pripremammo se u tom duhu. Crveni alarm je upaljen i ozbiljno smo to shvatili poslije rezultata Andora - Engleska ili Bosna - San Marino. To nas tjera na oprez. Nikako na strah, ali na oprez", poručio je Stojković.

Najavio je i promjene u timu.

"Imali smo dan rekuperacije. Umor je prisutan naravno, toga smo svi svjesni. Zbog toga i taktike moguće je da dođe do dvije-tri promjene. Nema kadrovskih problema, iako Luka Jović ima neki stomačni virus."

Namučila je Andora Englesku, gosti su dali samo jedan gol, ali i upisali tri boda.

"Mi se spremamo za svaki bod, svaki bod je važan i ima istu vrijednost. Sutra je najvažnija utaklmica. Ne zanima me Engleska, ne zanima me Albanija koja je prošla, zanima me Andora. Kako nju slomiti. Ne dozvoljavam da me iko dekoncentriše, destabilizuje. To mene zaista ne pogađa i neću da obraćam pažnju. Znam šta mi je činiti i psihološki sam izuzetno stabilan ma ko šta rekao. Prema tome, idemo smireno, utakmica po utakmicu, a kada dođu Englezi o njima ćemo pričati."

Nije lako igrati tokom junskog "prozora", kada su prvenstva završena i svi igrači jedva čekaju odmor.

"Junski prozor niko ne voli, ali evo Nikola će vam bolje to reći, jer ja više ne trčim", rekao je selekor.

"Jeste, junski termin je malo nezgodan jer je meni 25. maja bila posljednja utakmica u klubu. Kada su tako daleko utakmice lako se ispada iz ritma. Ali kada se igra za reprezentaciju ne treba da predstavlja problem. Ta ljubav je jača od umora i neće biti problem", rekao je Nikola Milenković.

Jasno je da su "orlovi" apsolutni favoriti, ali moraće ozbiljno da shvate predstojeći meč.

"Što se tiče podatka da nismo primili gol pet mečeva, to je jako važna stvar.To je do cijelog tima, svi radimo kao jedan. Što se tiče utakmice sutra, treba da je maksimalno ozbiljno shvatimo. Vjerovaćemo u nas, bićemo maksimalno ambiciozni i daćemo sve od sebe da obradujemo naciju", dodao je Milenković.

Stojković je za kraj istakao da je dobro analizirao igru narednog protivnika.

"Evo baš ih gledam, evo ih ovdje", rekao je... "Poznajem ih dovoljno. Gledao sam ih sa Engleskom i Albanijom. Nisam više gledao, mada mislim da nema potrebe više da ih gledam. Kada kažem da sada je teško sa svima, da svi igraju fudbal, mnogi se podsmijevaju, ali to nije lijepo. Treba pokazati respekt prema protivniku. Oni igrjau 5-4-1, trče... Imperativ je pobjeda, da ne tražimo alibi, ali moramo to da pokažemo sutra", zaključio je selektor Srbije.