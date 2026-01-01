Mladić skočio sa zgrade u centru Beograda kada je shvatio da mu je djevojka mrtva. Za nju se sumnja da se bavila prostitucijom.

U zgradi u Cvijićevoj ulici u centru Beograda danas popodne dogodila se tragedija kada je mladić M.M. (30) skočio sa 8. sprata zgrade nakon što je shvatio da mu je djevojka M.P. (28) preminula, saznaje "Kurir". Na licu mjesta našli su se tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i ekipe policije i Hitne pomoći.

Prema daljim saznanjima "Kurira", u stanu je zatečena mrtva djevojka. Sumnja se za nju da se bavila prostitucijom.

Mladić je, kada je shvatio da mu je djevojka mrtva, skočio sa prozora. Prema nezvaničnim informacijama, na licu mjesta zatečeni su tragovi intimnih odnosa i korišćenja narkotika.