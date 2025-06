Čelnik sportskog sektora FK Partizan uz Predraga Mijatovića govorio o transferima crno-bijelih i timu za sledeću sezonu.

Izvor: MN Press

Član danas izglasanog Upravnog odbora Partizana, Danko Lazović, rekao je da bi u Humskoj rado dočekali povratnike - Matiju Nastasića (32 godine, Leganes), Stevana Jovetića, Adema Ljajića (33, Novi Pazar), Radosava Petrovića (36, APOEL) i da će uskoro konkretnije početi da priča sa njima.

"Ne znam koja su se imena pojavljivala, ali sa svima njima sam pričao. Nastasić, Adem Ljajić, Raća Petrović, sa svima sam obavio razgovor", potpuno je otvoren bio Lazović, uz Mijatovića čelnik sportskog sektora.

"Da li postoji dobra volja? Svi su čekali ovaj dan da vide da li će biti izglasan Upravni odbor. Lično bih volio da sve njih vidim u Partizanu. Dali bi Partizanu osjećaj pripadnosti. Postoji mnogo razloga da li će doći. Neki su pod ugovorom, nekima se ne sviđa situacija u srpskom fudbalu, to je najveći izazov. Što se nas tiče, sa svima sam obavio razgovor i rekao sam svima da je više nego dobrodošao u svoj klub. Da li će doći? Dajte nam malo vremena, od danas ćemo početi da malo konkretnije pričamo sa njima. Svaki dolazak tih igrača donio bi Partizanu nešto što nedostaje".

"Nisam spreman da vratim klub na minus od 60 miliona"

Lazović je rekao da će u narednim danima obaviti razgovore sa trenerom Srđanom Blagojevićem, koji ostaje u klubu, kao i sa 12 igrača kojima ističu ugovori.

"Od danas sa svima moramo da obavimo razgovore, kao i sa šefom stručnog štaba. Veliki je posao pred svima nama i uz to bi trebalo napraviti tim. Ne volim da rizikujem, pogotovo kad je ovaj klub u pitanju. Nisam neko ko će zbog potencijalnih rezultata vratiti klub na 60 miliona eura duga. Toga bi trebalo da budemo svjesni i lično zagovaram domaćinsko poslovanje. Moramo da nađemo načine kako ćemo to da uradimo sa malim resursima, a da Partizan bude bolji. Mnogo je težak posao pred nama i nisam spreman ni nakav rizik, da vratim Partizan na 60 miliona eura duga. Mnogo mi je bitnije da ovaj klub bude stabilan", kazao je on.

On je rekao da će crno-bijeli da nastave da se na isti način ponašaju.

"Veliku stvar smo uradili za ovih šest-sedam mjeseci, ponašali smo se domaćinski i rezultat je da danas posle sedam mjeseci dug Partizana iznosi 47 miliona. Dužan sam da kažem da će se ovaj sastav Upravnog odbora ponašati domaćinski sve vrijeme. Kako FK Partizan i zaslužuje"

"Partizan zaslužuje da vrati svoju akademiju"

"Urađen je projekat naše akademije, probaćemo u najkraćem roku da ga ostvarimo, jer je to krucijalno za opstanak Partizana. Okrenućemo se ka sopstvenom proizvodu i mislim da Partizan zaslužuje da vrati svoju akademiju tamo gdje je nekada bila. Uspjeli smo i tu da za ovih sedam mjeseci promovišemo talentovane igrače, ići ćemo u tom pravcu i nadalje. Očekuje nas veliki posao, posle ove konferencije počećemo da radimo. U Partizanu nikad nemate vremena, svjesni smo toga i očekuje nas veliki posao"

"Kad smo došli u klub bili smo svjesni da je situacija složena, danas je malo stabilnija, ali najvažnije je da uz stabilizaciju napraviš i tim. Rekao sam da ćemo se ponašati domaćinski, da je cilj da se napravi akademija"