Fabijan Ruiz je dao gol za pamćenje u polufinalu Lige šampiona protiv Arsenala.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Kakvu smo majstoriju vidjeli u polufinalu Lige šampiona od strane Fabijana Ruiza. Arenal je došao u Pariz da napadne i proba da anulira deficit od jednog gola iz prvog meča, ali nakon nekoliko sjajnih odbrana Đanluiđija Donarume sve im je poremetio sjajni španski vezista sa prelijepim golom sa ivice šesnaest metara.

Igrao se 27. minut kada su fudbaleri Arsenala izblokirali šut rivala, ali kada se to desilo na njihovu žalost lopta je došla do iskusnog Ruiza. On je vidio igrača koji mu pritrčava i izbacio ga fintom iz igre,ali ne samo to nego je i sebi namjestio loptu na najbolji mogući način.

Podigao je, a onda je iz voleja sa 16 metara savladao Davida Raju. Mnogo igrača oba tima bilo je ispred španskog golaman i nije on imao skoro nikakav pregled situacije, tako da je na kraju lopta ušla u mrežu. Uživajte u ovom prelijepom golu:

Fabijan Ruiz gol Izvor: YouTube/Arena sport

Kruna karijere Fabijana Ruiza

Centralni vezista iz Španije ima 29 godina, a karijeru je počeo u Betisu. Poslije pozajmice u Elćeu i igranja za B tim ustalio se u ekipi, a 2018. ga je kupio Napoli. Od 2019. je igrama u Napulju kupio kartu za nacionalni tim, a nakon mnogo priče o dolasku u Barselonu ili Real Madrid on je prešao u PSŽ 2022. godine i od tada je nezamjeniv u timu.

