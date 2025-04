Tomaš Kuščak se pojavio na "Old Trafordu" na meču Mančester junajteda i Mančester sitija i niko ga nije prepoznao.

Izvor: Instagram/tomekkuszczak

Došao je na "Old Traford" 13 godina nakon što ga je napustio i niko ga nije prepoznao na tribinama. Iako je sa ovim klubom uzeo tri Premijer lige, dva Liga kupa, tri Komjuniti Šilda, Ligu šampiona i Svjetsko prvenstvo klubova jednostavno je njegova fizička transformacija šest godina nakon kraja karijere tolika da bi ga rijetko ko prepoznao na ulici.

"Nekoliko godina je prošlo, a osjećanja su ista. Bilo je lijepo stajati na terenu "Old Traforda" sa prijateljima", napisao je poljski čuvar mreže Tomaš Kuščak kada je podijelio slike sa stadiona kluba sa meča sa Mannčeter sitijem. On je od 2006. do 2012. godine bio rezervni golman Mančester junajteda, ali je uspio da upiše 61 nastup.

Došao je 2007. godine na polusezoni, a naredne sezone je odigrao svojih rekordnih 16 utakmica za klub u sezoni. Jedino u u takmičarskoj 11/12 nije upisao nastup za "crvene đavole" kada je već proslijeđen Votfordu na pozajmicu.

Ko je Tomaš Kuščak?

Polsjki golman je igrao za Slask iz Vroclava kada ga je kao klinca u Njemačku odveo Urdingen, a onda je prešao u Hertu. Došao je u Englesku 2004. godine i tu ostao do kraja karijere. Bio je dvije godine u Vest Bromvič Albionu, pa šest godina u Mančester junajtedu, a igračku karijeru je završio nastupima za Brajton, Vulverhempton i Birmingem.