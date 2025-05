Na meču Radničkog i Tekstilca dosuđen je sporan jedanaesterac koji je iznervirao trenera gostujućeg tima Bojana Krulja.

Radnički iz Niša pobedio je Tekstilac 1:0 na "Čairu" u 34. kolu plej-auta golom Tajrika Stjuarta, igrača kog želi i Partizan, međutim čitava Srbija priča o penalu koji je dosuđen u 15. minutu i koji je odlučio pobednika.

Odluku je doneo sudija Milan Ilić koji je video da je Luković oborio Gemovića, a VAR soba nije donela odluku da pozove arbitra da proveri svoju odluku. Kada su iz redova Tekstilca videli za šta je dosuđen penal, bili su vrlo ljuti, pošto je utisak da je u pitanju bio vrlo blag kontakt. Pogledajte i sami od 1:15 ovog snimka:

Radnički - Tekstilac Izvor: YouTube/Mozzart Bet Super liga Srbije

"Ne znam šta bih rekao vruće glave, čestitam kolegi na pobedi. Nismo zaslužili ovakav tretman, ovakav meč, od sudija. Prvi put u životu osetio sam ljudsko poniženje. Na svako pitanje dobio sam drske i bezobrazne odgovore, jednostavno, nije to sportski. Ne bih pričao na ostale teme, nemam šta o tome da govorim...", rekao je trener gostujućeg tima Bojan Krulj.

Na koga je mislio kada je rekao da je dobio drske i bezobrazne odgovore? Kako kaže, to se odnosi na glavnog sudiju Milana Ilića i njegove pomoćnike na ovom meču.

"Koga god sam pitao nešto, tako je bilo. Nezamislivo je da bitnu utakmicu, odlučujuću u borbi za opstanak, sudi arbitar sa mestom prebivališta na 60 kilometara od Niša. Nisam to još video, ali... To je okej, ako tako treba da bude, nema ništa sporno! Nemoguće da u ovakvoj utakmici dobijemo ukupno sedam, ili deset, prekršaja za 90 minuta. I ne bih baš više ništa pričao, čestitam kolegu Dobrašinoviću na pobedi", zaključio je on.

Podsetimo, Radnički je ovom pobedom skočio na 13. mesto i ima 40 bodova, dok je Tekstilac na 34 i ima najmanje šanse da opstane.