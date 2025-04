Trener Arsenala je naveo da je njegova ekipa uradila dosta dobrih stvari tokom te utakmice, ali da rezultat to ne pokazuje.

Izvor: Profimedia

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta izjavio je da u potpunosti vjeruje da njegova ekipa može da pobijedi Pari Sen Žermen u revanš utakmici polufinala Lige šampiona i dodao da je jako razočaran zbog poraza u prvom duelu tog dvomeča.

"Ovo je samo poluvrijeme, rekao sam istu stvar nakon što smo pobijedili Real Madrid kod kuće (u prvoj utakmici četvrtfinala). Idemo u Pariz po pobjedu i u potpunosti vjerujem da možemo da je ostvarimo. Vidite nivo igre ova dva tima. Imaćemo naše šanse i moraćemo da budemo jako ubojiti kad ih budemo imali", naveo je Arteta, a preneo sajt kluba.

"Jako smo razočarani rezultatom jer mislim da smo zaslužili dosta više od onoga što smo dobili. Nakon teškog početka, pogotovo kad su toliko rano postigli pogodak nakon dobre kombinacije, imali su kvalitet da te otvore i završe na način na koji su uradili. Ali nakon toga mislim da je ekipa bila sve bolja", rekao je Arteta.

"Znam da igramo protiv vrhunskog tima i da smo uradili dosta dobrih stvari, ali nažalost rezultat ne pokazuje te dobre stvari", rekao je Arteta.

Arteta je izjavio da je prostor za grešku jako mali i da žali zbog promašenih šansi Gabrijela Martinelija i Leandra Trosara.

"Prostor za grešku je jako mali. Imali smo dvije ogromne šanse, vjerovatno dvije najbolje šanse na utakmici, Gabi i Leo su izašli jedan na jedan sa golmanom. On (Đanluiđi Donaruma) je uspio da odbrani oba šuta i onda je i gol (Mikela Merina) bio poništen. To je taj prostor i nažalost nismo uspjeli da postignemo pogodak", kazao je on.

Revanš meč je na programu 7. maja u Parizu, a pobjednik ovog dvomeča će u finalu Lige šampiona igrati protiv boljeg iz duela Barselone i Intera.

"Ako želite da osvojite Ligu šampiona ili budete u finalu, morate da uradite nešto izvanredno tokom neke faze takmičenja. To je ono što treba da isplaniramo sada i da uradimo kada budemo došli u Pariz za nekoliko dana", rekao je Arteta.