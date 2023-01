Nemanja Motika provešće narednih šest meseci na pozajmici u Austriji Luštenau.

Crvena zvezda dovela je Nemanju Motiku (19) za 1,5 miliona evra, a sada ga šalje na pozajmicu u Austriju. On će narednih šest meseci provesti u Austriji Luštenau javlja "Mozzartsport". Prema njihovim informacijama on će do kraja sezone biti u tom klubu i uskoro bi i poslednji detalji oko pozajmice trebalo da budu utanačeni.