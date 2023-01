Miloš Milojević napravio je analizu urađenog na pripremama Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda završila je pripreme u Turskoj. U generalnoj probi pobedila je Austriju Lustenau (3:2) i tako završila sa Antalijom. Sledi povratak u Beograd i priprema za nastavak Superlige i borba za titulu.

O pripremama, planovima, ciljevima i svemu što očekuje tim pričao je trener Miloš Milojević. "Zadovoljan sam urađenim, odnosom igrača, time koliko smo radili. Postoji onaj kliše da može bolje i zaista je moglo, ali smo odradili dosta dobrih stvari i napredovali smo sa aspekta fizike i taktike. Sve to moramo da potvrdimo u prvenstvu od meča sa Vojvodinom pa do kraja. Nisam zadovoljan poluvremenom protiv Ludogoreca, mada smo pre toga imali jak trening, probavali smo neke stvari, mogli smo i bolje pod tim umorom, ali je to dobra škola", počeo je Milojević.

Dosta se na treninzima radilo bez lopte. "Svaki trener ima viziju i način rada, a moja ideja je da trening treba da bude kompleksan i da se u fudbalskom zahtevu ispoštuju energetski, u smislu toga na čemu radimo, da li je to izdržljivost, snaga, brzina, i na taj način smo koncipirali treninge. Ne bih rekao da je igračima bilo lakše, bar ih nisam čuo da to pričaju, mislim da im je bilo i teže, ali za glavu zabavnije. Oni su fudbaleri i sve hoće da rade sa loptom. Bilo je i suvih treninga, ali nikada da tako protekne ceo trening, već deo, sve u cilju toga da se dobije homogenizacija u radu i mislim da su igrači dobro odgovorili na sve zahteve. Nije bilo nikakvih incidenata kao što je čest slučaj na pripremama, usled nervoze zbog duge odvojenosti od porodice i svega."

Ističe da je tim spreman za nastavak takmičenja, a novajlije Aleks Vigo i Lazar Nikolić su se golovima predstavili navijačima. "Zadovoljan sam obojicom, imaju kvalitet, radimo na tome da se što pre uklope u grupu, mislim da će biti dobri igrači."

Izvor: MN Press

Pohvalio je mlade irače i savetovao ih "da budu uporni, radni i strpljivi i da će dobiti šansu, jer su budućnost Zvezde." Potom je pričao o Stefanu Lekoviću i Jegoru Prucevu." Ne volim da izdvajam, ali njih dvojica su odskočili. Prucev ima drugačiju radnu etiku u odnosu na naše mlade. Bori se i radi utakmicu, nije mu sve u zabavi, uz to ima enormne fizičke predispozicije i izuzetno je nezgodan za čuvanje. Takođe, pokriva velik prostor i uz malo mirnoće će biti efikasniji."



Zadovoljan je šef struke crveno-belih igrom i velikim brojem stvorenih prilika, ali ne i realizacijom istih. "Prednost je stvaranje šansi, ali je mana št ih ne koristimo. Sve to je do uigranosti i sinhronizacije igrača u završnoj trećini i do kvaliteta. Fali nam rad, ali i da igrači shvate da moraju da odigraju saigraču ako je u boljoj situaciji. Zbog toga sam bio veoma ljut na meču sa Austrijom. To ne trpim. Nebitno o kome se radi."

Imao je poruku i za navijače. "Očekujte Zvezdu punu energije, željnu utakmica, koja ide na pobedu u svakom meču. To je naša dužnost, ali ćemo se truditi da igramo što lepše kako bi i publika bila u potpunosti zadovoljna. Idemo polako, niko u januaru nije postao šampion, igra se do kraja maja i fokus je na narednoj utakmici protiv Vojvodine."

Na kraju se obratio i igračima. "Hvala im što su me trpeli u raznim raspoloženjima, sve je prošlo korektno. Kada kritikujem to ne radim na ličnoj bazi, uvek biram reči. Imam dobru grupu igrača i ljudi i mislim da će nastaviti da uveseljavaju naše navijače", zaključio je Miloš Milojević.