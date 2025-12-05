Napadnuti Srbi u Splitu zbog ekavice.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Policija u Splitu uhapsila je dvojicu mladića, starosti 16 i 18 godina, zbog napada na dvojicu državljana Republike Srbije, piše "Dalmatinski portal". Sumnja se da su napadači čuli kako žrtve napada pričaju u kafiću ekavicom, pa su ih zbog toga napali na parkingu u kvartu Ravne njive.

Napadnuta su dvojica državljana Srbije, stariji ima 50 godina, a mlađi 34. Stariji Srbin već duže vrijeme radi u Splitu.

Napad se dogodio tako što su napadači krenuli ka njihovom kombiju. Razbijeno je i jedno staklo na vozilu.

Policija je ubrzo identifikovala napadače i uhapsila dvojicu mladića od kojih je jedan maloljetan. Traga se za još dvojicom.

Maloljetni napadač je priznao djelo tokom ispitivanja u policiji. Nakon saslušanja je pušten na slobodu i protiv njega će biti podnijeta krivična prijava za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe imovine u vezi sa zločinom iz mržnje, dok se ista djela stavljaju na teret i starijem mladiću osumnjičenom za napad.