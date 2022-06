Devon Alen se odlučio za dvostruku karijeru, a kako će mu to poći za rukom, videćemo!

Izvor: Profimedia

Neverovatna stvar desila se u Americi, gde je Devon Alen potpisao ugovor sa Filadelfija Iglsima i naredne sezone će nastupati u ovom NFL timu kao "vajd risiver". Filadelfiji je bio neophodan hvatač, a ono što je čudno u celoj priči je što je Devon Alen olimpijac!

Ovaj 27-godišnjak se do sada bavio atletikom i trčao je na 110 metara sa preponama, a u nedelju je istrčao tu deonicu za 12 sekundi i 84 stotinke, što je treći najbrži rezultat u istoriji! Na mitingu u Njujorku je tada daleko iza sebe ostavio Grenta Holoveja, srebrnog iz Tokija.

Nedostajalo je Alenu samo četiri stotinke da stigne do svetskog rekorda koji iznosi 12,80, a on je i dalje uveren da će doći do tog vremena i oboriti vreme Arijesa Merita.

"Mislim da sam mogao da oborim rekord danas. Da je nešto bilo malo bolje uspeo bih, četiri stotinke je tako malo. Moraću da sačekam narednu trku", naveo je on,

Alenje na Olimpijskim igrama u Ruijubio peti i kome je bronza izmakla za sedam stotinki, a na OI u Tokuiju četvrti i tada mu je medalja "pobegla" za samo četiri stotinke. Sada planira da trči do jula, a onda se posveti obavezama u NFL-u. On se bavio američkim fudbalom na koledžu.

"Kada budem radio toliko toga, fudbal i atletiku, moraću da ih balasiram i da budem svestan da moram da se oporavljam, da dobro spavam, pazim na ishranu... Ali radim na tome", rekao je on.