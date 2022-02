TAJ ČOVEK NIKAD OVDE NIJE DOLAZIO, BILI SMO U ŠOKU KAD SMO ČULI: Komšije ćerke Jasne Šekarić progovorile posle drame!

Lea Šekarić se sa ćerkom pre mesec dana iz Egipta vratila u Srbiju, a komšije su za ovu vest čule iz medija.

Ćerka naše olimpijske šampionke Jasne Šekarić, Lea Šekarić, našla se u centru skandala nakon što se sa ćerkom vratila u Srbiju i otišla od supruga Sajeda Abubakara iz Egipta, a on je optužuje za otmicu deteta i pokušava na sve načine da je vrati.

Ekipa Kurira otišla je na adresu Jasne Šekarić na Novom Beogradu, međutim, nije odgovarala na pozive putem interfona, ali su komšije otkrile neke detalje iz privatnog života porodice.

"Leina baka vam neće otvoriti, ona nije baš najboljeg zdravlja. Retko i izlazi iz stana. Jasna i njena Lea su ovde živele donedavno, ali su se skoro odselile. Njih dve su jako vezane, kada je otišla iz ovog stana, skoro svaki dan je dolazila da je obiđe i donese sve što joj je potrebno. Svi u zgradi imamo samo lepe reči za njih", rekao je komšija, pa ispričao kako su stanari zgrade na Novom Beogradu reagovali kada su čuli da je Lea ostala trudna sa Egipćaninom.

"Ta vest da se porodila i da je dobila bebu nas je sve iznenadila. Nije bila tu neko vreme, ali nismo mogli ni da pomislimo da će otac deteta biti stranac. Taj čovek ovde nikad nije dolazio. Nikome se nisu žalili do sada na njega. Mi smo za ovaj slučaj čuli u medijima i sve nas je to šokiralo. Od kada se to desilo, nisam video ni Leu ni Jasnu. Baš mi je žao što se sve ovo dogodilo i nadam se da će se rešiti na najbolji mogući način. Samo oni znaju šta je tu istina i ne bih ja previše zalazio u njihovu privatnost", zaključio je ljubazni komšija.

Podsetimo, Sajed Abubakr, poznatiji kao di-džej Mado King, tvrdi da ćerku nije video od januara i da bivša rijaliti učesnica i ćerka sportiskinje Lea Šekarić ne planira da mu se vrati, a on je redakciji Kurira poslao i prepisku u kojoj razgovaraju o starateljstvu i eventualnom povratku deteta i Lee u Egipat.