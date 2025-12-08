Na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog oko 18 sati kamion je zakačio krošnju drveta, nakon čega je stablo palo na put, zbog čega je saobraćaj bio u prekidu gotovo sat, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ekipe Službe zaštite i spašavanja i Zelenila su uklonile oboreno drvo sa saobraćajnice.

Stablo je bilo palo preko sve tri saobraćajne trake iz pravca centra grada ka Bloku V.

Autobus Gradskog prevoza pokušaj je preko razdjelnog ostrva da zaobiđe oboreno stablo, ali se zaglavilo, nakon čega su u pomoć pritekli vatrogasci, radnici zelenila, građani, prenose Vijesti.