Samsung će 11. aprila 2026. godine prekinuti podršku za Microsoft OneDrive kao cloud rešenje za automatsko bekap fotografija i video zapisa u aplikaciji galerije.

Izvor: Ilija Baošić

Samsung vam to još nije rekao, ali planira da ukine važnu funkcije sledeće godine. Kako je krajem mjeseca otkriveno u kodu aplikacije galerije, južnokorejski gigant je rešio da odbaci Microsoft OneDrive kao cloud rešenje za bekap medijskih fajlova i da se potpuno osloni na sopstvenu uslugu - Samsung Cloud.

Do sada nije bilo jasno kada će ova promjena biti sprovedena, ali zahvaljujući jednom korisniku na mreži X, sada znamo da će se to desiti sledeće godine.

Snimak ekrana Samsung Gallery aplikacije iz One UI 8.5 verzije otkriva da će Samsung prestati da koristi OneDrive za čuvanje podataka u oblaku počevši od 11. aprila 2026. godine.

One UI 8.5 latest build - Gallery will no longer support with onedrivee after Aprill 11 2026.

Welcome Samsung Cloudpic.twitter.com/3kAgxrjFVs — NirmalSri (@nirmalsri7)October 17, 2025

Samsung Cloud, slično kao Google Drive, nudi do 15 GB besplatnog prostora za svaki Samsung nalog, a omogućava i sinhronizaciju Memo, S Note, Samsung Notes i Scrapbook fajlova, kao i fotografija i video zapisa.

Samsung Cloud takođe omogućava korisnicima da prave bekap i vrše vraćanje glasovnih zapisa, muzike i dokumenata. Vredno je napomenuti da Samsung obezbjeđuje "neograničen prostor za osnovne izvorne aplikacije kao što su Kontakti i Kalendar".