Nova generacija Galaxy Buds4 slušalica donosi 24-bitni Hi-Fi, pametni ANC i hands-free kontrole.

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Pored Galaxy S26 serije telefona, Samsung je na Galaxy Unpacked premijeri u San Francisku predstavio i sledeću generaciju svojih bežičnih slušalica - Galaxy Buds4 i Buds4 Pro.

Samsung kaže da 58% korisnika koristi slušalice svakodnevno. Većina ima samo jedan par za sve - muziku, pozive i video sadržaj. Upravo su te navike, tvrdi južnokorejska kompanija, oblikovale dizajn nove generacije.

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Kutijica sa providnim poklopcem je redizajnirana tako da slušalice sada leže ravno, a sve kako bi bile lakše za vađenje i odlaganje.

Stare trouglaste drške sada su ravne i izrađene od brušenog metala. Zona osjetljiva na dodir je blago teksturirana, pa je sada lakše pronaći je pod prstima, a podržane su i komande štipkanjem i prevlačenjem za bržu kontrolu.

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Kvalitet zvuka bio je apsolutni prioritet kod Pro modela. Galaxy Buds4 Pro dobijaju unaprijeđeni dvostruki zvučnik sa većim vuferom i tviterom. Novi drajveri su gotovo 20% veći nego kod Buds3 Pro modela. Uz to, slušalice podržavaju reprodukciju 24-bitnog 96kHz Hi-Fi zvuka, što bi trebalo da znači više detalja i širi dinamički raspon, posebno kod kvalitetnih muzičkih fajlova.

S druge strane, standardne Galaxy Buds4 slušalice donose otvoreni dizajn.

Oba modela dobijaju Enhanced Adaptive ANC. Ovaj sistem poništavanja buke automatski utišava, ali i pojačava određene zvuke. Na primer, smanjuje buku motora, dok sirene ostaju jasno čujne.

Tu je i funkcija Super Clear Call. Ona omogućava prenos zvuka u 16kHz kvalitetu uz snažnu redukciju pozadinske buke tokom poziva.

Slušalice su kompatibilne sa bilo kojim telefonom. Ipak, korisnici Galaxy uređaja dobijaju dodatne pogodnosti. Buds4 se mogu povezati bez instalacije aplikacije, a Quick Panel nudi direktne kontrole za jačinu zvuka, ANC i ambijentalni režim.

Podržane su i hands-free komande. Klimanjem glave moguće je prihvatiti poziv, dok se odmahivanjem isti odbija. Moguće je i prizvati Bixby asistenta za upravljanje pametnim kućnim uređajima, kao i koristiti Interpreter funkciju za prevod u realnom vremenu.