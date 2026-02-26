Nova AI opcija na Viber-u automatski ispravlja greške, prilagođava ton i prevodi poruke prije slanja.

Izvor: Viber

Viber je najavio novu AI funkciju koja će korisnicima omogućiti da prije slanja automatski dorade svoje poruke. Nazvana AI dotjerivanja poruka (AI Message Polish) ova funkcija je integrisana direktno u polje za unos teksta i nudi ispravku grešaka, promjenu tona i prevod poruke na drugi jezik.

Viber na ovaj način želi da pomogne korisnicima da poruke napisane na brzinu pretvore u jasniji i sažetiji tekst - u samo nekoliko dodira. Sistem može da ispravi tipografske greške, prilagodi stil komunikacije i optimizuje ton u skladu sa kontekstom razgovora.

Korišćenje je jednostavno. Potrebno je kliknuti na dugme "AI dotjerivanje poruke" koje se nalazi desno od polja za unos teksta, a zatim izabrati željenu radnju - stilizovanje, promenu tona ili prevod. Nakon toga potrebno je prihvatiti predloženu verziju ili je dodatno izmeniti pre slanja.

Nova funkcija realizovana je u saradnji sa kompanijom OpenAI. Iz Viber-a navode da se sadržaj poruka ne koristi za treniranje AI modela i da se isti briše odmah nakon obrade, u skladu sa pravilima o privatnosti i bezbednosti.

AI doterivanje poruka uskoro će biti dostupno svim korisnicima u Srbiji na mobilnim uređajima sa iOS i Android operativnim sistemima.

Viber novom funkcijom nastavlja da proširuje AI funkcionalnosti unutar aplikacije. Kompanija je ranije predstavila AI Sažetak prepiski i AI Sažetak linkova, a najavljuje i dodatne asistente u narednom periodu.