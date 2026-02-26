Nova AI opcija na Viber-u automatski ispravlja greške, prilagođava ton i prevodi poruke prije slanja.
Viber je najavio novu AI funkciju koja će korisnicima omogućiti da prije slanja automatski dorade svoje poruke. Nazvana AI dotjerivanja poruka (AI Message Polish) ova funkcija je integrisana direktno u polje za unos teksta i nudi ispravku grešaka, promjenu tona i prevod poruke na drugi jezik.
Viber na ovaj način želi da pomogne korisnicima da poruke napisane na brzinu pretvore u jasniji i sažetiji tekst - u samo nekoliko dodira. Sistem može da ispravi tipografske greške, prilagodi stil komunikacije i optimizuje ton u skladu sa kontekstom razgovora.
Korišćenje je jednostavno. Potrebno je kliknuti na dugme "AI dotjerivanje poruke" koje se nalazi desno od polja za unos teksta, a zatim izabrati željenu radnju - stilizovanje, promenu tona ili prevod. Nakon toga potrebno je prihvatiti predloženu verziju ili je dodatno izmeniti pre slanja.
Nova funkcija realizovana je u saradnji sa kompanijom OpenAI. Iz Viber-a navode da se sadržaj poruka ne koristi za treniranje AI modela i da se isti briše odmah nakon obrade, u skladu sa pravilima o privatnosti i bezbednosti.
AI doterivanje poruka uskoro će biti dostupno svim korisnicima u Srbiji na mobilnim uređajima sa iOS i Android operativnim sistemima.
Viber novom funkcijom nastavlja da proširuje AI funkcionalnosti unutar aplikacije. Kompanija je ranije predstavila AI Sažetak prepiski i AI Sažetak linkova, a najavljuje i dodatne asistente u narednom periodu.