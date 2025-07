Qi2.2 standard donosi podršku za bežično punjenje snagom do 25 W, a prve punjače ćemo uskoro vidjeti na tržištu.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Qi standard za bežično punjenje postoji još od 2010. godine i za ovih 15 godina dosta se promijenio. Ono što je počelo kao standardizovano bežično punjenje snagom do 5 W, evoluiralo je do 15 W - ne pretjerano brzo, ali ipak dovoljno da ima smisla.

Sa Qi2 standardom, industrija je usvojila Apple MagSafe dizajn, pa su svi proizvođači slobodni da implementirao magnete u svoje telefone kako bi se bežični punjač savršeno poravnao tokom punjenja.

Qi2 je standard predstavljen je 2023. godine i još prilikom predstavljanja obećano je da će, kako vrijeme bude odmicalo, donijeti dodatna poboljšanja. Konkretno, Wireless Power konzorcijum (WPC), koji razvija standard, najavio je da će se snaga od 15 W povećati u budućnosti, što će omogućiti brže punjenje. Sada, u 2025. godini, ta poboljšanja konačno stižu sa Qi2.2 verzijom standarda.

Iako je Qi2.2 verzija zvanično priznata od aprila, velike kompanije su tek sada počele da najavljuje nove uređaje, pa očekujte da na policama uskoro vidite punjače brendova kao što su Ugreen, Belkin, Anker i Scosche, koji donose značajno brže bežično punjenje. Konkretno, Qi2.2 uređaji nude bežično punjenje snagom do 25 W.

Uz odgovarajući kabl i strujni adapter, snaga od 25 W donosi značajna poboljšanja u brzini u odnosu na dosadašnjih 15 W. Na primer, iPhone 16 uz najnoviji MagSafe punjač i adapter od 30 W podržava bežično punjenje snagom do 25 W i može da napuni bateriju od 0 do 50% za 30 minuta - dok MagSafe od 15 W to postiže za oko 45 minuta.

Jedino što preostaje je da proizvođači Android telefona implementiraju Qi2 standard. Trenutno, HMD Skyline je još uvek jedini uređaj koji ga se u potpunosti pridržava, dok modeli drugih kompanija, poput Samsung-a, samo nose Qi2 Ready oznaku - što znači da zahtevaju kupovinu posebne zaštitne maske kako bi se magnetno poravnali sa Qi2 punjačem.