Samsung je predstavio Galaxy Tab S11 seriju sa Galaxy AI, redizajniranom S Pen olovkom, moćnijim DeX-om i najtanjim Ultra modelom do sada.

Samsung je danas u Berlinu, na IFA sajmu, predstavio novu generaciju Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra tableta. Serija donosi One UI 8 sa Galaxy AI funkcijama, redizajniranu S Pen olovku i unapređeni Samsung DeX, dok model Tab S11 Ultra stiže kao najtanji Galaxy tablet do sada - sa svega 5,1 mm debljine.

Glavne inovacije dolaze u domenu produktivnosti i AI integracije. Višemodalna Galaxy AI sada omogućava prirodnije interakcije kroz glas, dodir i kameru. Gemini Live u realnom vremenu analizira ono što je na ekranu ili ispred kamere i daje kontekstualne odgovore, dok AI može da pravi sažetke, prevodi tekst u realnom vremenu ili da pretvara skice u jasne vizuelne prikaze. Funkcija Writing Assist pomaže da se tekst stilski prilagodi pre slanja u mejl ili dokument.

S Pen je redizajniran za potrebe novih tableta - vrh u obliku kupe omogućava preciznije poteze i bolju kontrolu nagiba, dok šestougaoni oblik tijela olovke daje stabilniji i udobniji osjećaj u ruci. Funkcija Quick Tools omogućava brže prilagođavanje alata tokom crtanja ili uređivanja.

Samsung DeX je značajno unapređen - sada omogućava rad na eksternom monitoru kao na drugom ekranu, sa opcijom kreiranja do četiri odvojena radna prostora. To znači da korisnici mogu, recimo, da imaju odvojen prostor za posao, kreativne projekte i planiranje putovanja, sve u okviru jednog uređaja.

Hardverski, Tab S11 seriju tableta pokreće MediaTek Dimensity 9400+ čipset, koji donosi unapređene performanse do 33% za NPU i 24% za CPU. Dynamic AMOLED 2X ekran ima maksimalnu osvijetljenost do 1.600 nita, dok baterija i unaprijeđeno hlađenje obezbjeđuju dugotrajan rad. I pored svega, Ultra model ostaje ultratanak i lagan, sa okvirima od samo 5,2 mm.

Galaxy Tab S11 Ultra ima ekran dijagonale od 14,6 inča, u rezoluciji od 2.960 × 1.848 piksela, dok manji Tab S11 dolazi sa 11-inčnim panelom i rezolucijom 2.560 × 1.600 piksela. Ultra verzija teži 692 grama u Wi-Fi varijanti (695 g u 5G), dok je obični Tab S11 znatno lakši sa 469 grama (471 g u 5G modelu).

Na polju kamera, Ultra model donosi kombinaciju od 13 MP glavne i 8 MP ultraširoke kamere, dok standardni Tab S11 ostaje na jednoj 13 MP zadnjoj kameri. Kod oba modela prednja kamera je 12 MP ultraširoka.

Opcije memorije idu do 16 GB RAM-a i 1 TB prostora, uz podršku za microSD kartice do 2 TB. Baterija kod Ultra verzije ima kapacitet 11.600 mAh, a kod Tab S11 8.400 mAh, uz podršku za 45 W brzo punjenje.

Samsung se oslonio i na aplikacije trećih strana, pa uz tablete stižu specijalne ponude za Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion i Notion. Time je jasno pozicioniran kao alat i za studente i za profesionalce - od beleženja i skiciranja do montaže videa i timskog rada.

Oba modela imaju IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, dok Ultra podržava Wi-Fi 7, a Tab S11 Wi-Fi 6E. U paketu stiže i S Pen olovka, dok dodatna oprema u ponudi uključuje tanku tastaturu i različite futrole.

Serija Galaxy Tab S11 tableta dostupna je od 4. septembra u sivoj i srebrnoj boji.