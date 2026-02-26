Xiaomi je potvrdio da 24. marta 2026. prestaje podrška za MIUI, a poslednje ažuriranje dobiće samo Redmi A2 i A2+ modeli.

Izvor: YouTube / PhoneBar

MIUI zvanično odlazi u istoriju. Xiaomi je potvrdio datum kada će ugasiti podršku za svoj dugogodišnji interfejs, a 24. mart 2026. označava njegov definitivan kraj. Poslednji uređaji koji će dobiti MIUI ažuriranje su telefoni Redmi A2 serije.

Trenutno, samo su Redmi A2 i A2+ telefoni ostali na listi modela koji će dobiti softversko ažuriranje u okviru MIUI sistema. Nakon što podrška bude ugašena, MIUI više neće imati aktivnu podršku ni na jednom uređaju.

Većina Xiaomi modela već je migrirana na HyperOS ili se nalazi na listi zastarelih telefona. Kompanija je prelaskom na novi sistem praktično zatvorila jedno veliko poglavlje svoje softverske strategije. Dalji razvoj u potpunosti je usmeren na HyperOS ekosistem.

Zanimljivo je da se u dokumentaciji za Redmi A2 navodi MIUI 14, ali uređaj zapravo koristi pojednostavljenu Android Go verziju sistema. To znači da su brojne napredne funkcije i vizuelni elementi koji su bili karakteristični za punu verziju MIUI-a izostavljeni.

Ažuriranja pune verzije interfejsa prestala su i pre zvaničnog datuma gašenja podrške za MIUI. poslednji modeli koji su dobijali bezbednosne zakrpe su POCO M5s, Redmi 10C i Redmi Note 10T. Njihova podrška završena je u martu 2025. godine, čime je praktično započet završni proces gašenja ovog interfejsa.

Kraj nakon 16 godina

Izvor: YouTube / Xiaomi HyperOS

Odlazak MIUI-a u penziju nije samo tehnička smena generacija, već kraj jedne ere koja je trajala više od decenije i po.

Sve je počelo 16. avgusta 2010. godine, kada je lansiran prvi MIUI kao prilagođeni ROM za entuzijaste, čak i pre nego što je Xiaomi postao proizvođač hardvera, a još manje globalni gigant kakav je danas.

Od tih skromnih početaka, MIUI je izrastao u jedan od najprepoznatljivijih Android interfejsa, poznat po dubokoj personalizaciji i rešenjima koja su često išla korak ispred samog Google-a. Iako se svetla ovog interfejsa definitivno gase, nasleđe započeto pre 16 godina nastavlja da živi kroz HyperOS, koji je preuzeo palicu kako bi odgovorio na svet u kojem optimizacija i povezani ekosistem postaju primarni ciljevi.