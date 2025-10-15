Prve Samsung XR naočare biće zvanično predstavljene sledeće nedelje.

Izvor: Android Headlines

Samsung sprema nešto sasvim drugačije. Kompanija će 22. oktobra predstaviti svoje prve XR naočare, koje opisuje kao uređaj koji kombinuje vještačku inteligenciju i proširenu stvarnost.

Južnokorejski gigant nije htio da prije premijere otrije pravo ime uređaja za koji znamo da je interno nazvan Project Moohan. Međutim, prema dosadašnjim glasinama, komercijalni naziv bi mogao biti "Galaxy XR".

Project Moohan premijera Izvor: 삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]

U srcu uređaja nalazi se Snapdragon XR2+ Gen 2 čipset, koji će pokretati potpuno novi operativni sistem Android XR. U pitanju je rešenje koje je Samsung razvio zajedno sa kompanijama Google i Qualcomm, i koje je, kao što mu ime kaže, posebno optimizovano za rad sa XR uređajima.

Samsung opisuje Project Moohan kao uređaj koji spaja praktičnost sa iskustvom nove generacije i koji otključava način na koji ćemo komunicirati, raditi i zabavljati se u budućnosti.

Premijera će biti održana 22. oktobra u 4 časa ujutru po našem vremenu. Oni koji budu budni će moći da je prate uživo putem Samsung Newsroom sajta i zvaničnog YouTube kanala kompanije.

Pogledajte kako izgledaju renderi novog uređaja koji su procurili prošle nedelje: